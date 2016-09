Große Freude auch ohne den Preis

Für einen Preis hat es am Dienstag in Berlin nicht gereicht. Natice Orhan-Daibel von der Mannheimer "Initiative Bahnhofshelfer" war aber weit entfernt von Enttäuschung. Schon die Nominierung für den "Smart Hero Award" sei ein großer Erfolg für die kleine Initiative gewesen, sagte die 44-Jährige am Telefon nach der Preisverleihung in der Berliner Freiheit am Potsdamer Platz.

Die Bahnhofshelfer, das ist eine Gruppe aus rund 80 Ehrenamtlichen, die sich in Mannheim um Flüchtlinge kümmern. Vergangenen Herbst, als täglich Schutzsuchende in Deutschland ankamen, waren jeden Abend bis zu 20 von ihnen am Hauptbahnhof im Einsatz. Sie halfen den Menschen in den richtigen Zug, die in Mannheim umsteigen sollten. Oder sie betreuten diejenigen, die nicht nach Mannheim wollten, aber anderswo in einen falschen Zug gestiegen waren. Sie versorgten die Flüchtlinge auch mit Kleidung, Waschzeug, Essen und Trinken.

Soziale Netzwerke spielten dabei von Anfang an eine wichtige Rolle. Mit Hilfe von Facebook konnte Initiatorin Orhan-Daibel immer mehr Mitstreiter für ihre Initiative gewinnen und gleichzeitig auch Sach- und Geldspenden sammeln. Deshalb haben die Bahnhofshelfer - als eines von deutschlandweit 350 Projekten - eine Bewerbung für den "Smart Hero Award" eingereicht. Den Preis vergeben die Stiftung "Digitale Chancen" und Facebook Deutschland. Sie wollen damit Menschen und Organisationen auszeichnen, die ihr ehrenamtliches Engagement mit Hilfe von sozialen Netzwerken organisieren.

In den vier Kategorien "Couragiertes politisches Engagement", "Leben mit Krankheit", "Akzeptanz in der Gesellschaft" und "Flüchtlingshilfe" waren insgesamt 14 Projekte nominiert worden - in letzterer die Mannheimer Bahnhofshelfer. Die Wahl der Jury fiel hier allerdings auf "Flüchtlinge willkommen" aus Berlin, eine deutschlandweite Vermittlung von Wohngemeinschafts-Zimmern für Asylbewerber. Die Netzgemeinde konnte zudem einen Publikumspreis vergeben - hier siegte das Berliner Anti-Rassismus-Projekt "Hooligans gegen Satzbau".

Orhan-Daibel und ihr Bahnhofshelfer-Kollege Hogir Gecher nahmen die Urkunde für die Nominierung in den gelben Warnwesten entgegen, die sie sonst auch bei ihren Einsätzen am Gleis tragen. Nach Berlin begleitet wurden sie von Daphne Hadjiandreou-Boll, der städtischen Flüchtlingshilfekoordinatorin. "Die Nominierung ist eine Riesenehre, die uns bundesweit Aufmerksamkeit bringt", freute sie sich.

Auch wenn derzeit weniger Flüchtlinge kommen - der Initiative geht die Arbeit nicht aus. Sie hilft anerkannten Asylbewerbern bei der Wohnungssuche, vermittelt Sprachkurse und Praktika. Am Mittwochabend wollen alle aber erstmal feiern - am Bahnsteig natürlich.

