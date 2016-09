Abriss der Kapelle nicht in diesem Jahr

Eine Bürgerinitiative um (v.l.) Helga-Johanna Koch, Elfriede-Dorit Muhle und Friedrich Meißer will den Erhalt der Theresienkapelle und die Verschiebung in den Unteren Luisenpark bewirken. © Proßwitz

Wird Ende Dezember die Theresienkapelle abgerissen? Krankenhaus-Chefin Abir Giacaman äußert sich dazu klar: "Das ist ein Gerücht. Es werden Ende Dezember keine Bagger anrollen." Allerdings "sind wir an der Schwelle zur Entscheidung", ergänzt Giacaman. Denn dass die Theresienkapelle weichen muss, ist klar, nur der Zeitpunkt sei noch nicht geklärt, so die Geschäftsführerin des Krankenhauses gestern auf "MM"-Anfrage. Generell zieht sich der Umbau des Theresienkrankenhauses (TKH) schon über Jahre hin. Geplant seien nicht nur eine Geburtenstation, sondern auch eine Operationsabteilung, ein neuer Eingang und ein Umbau der Notaufnahme. Auch der Altbau soll saniert werden. Doch durch die stetigen Änderungen der Planungen würden sich die Baumaßnahmen hinziehen. "Außerdem dauert eine europaweite Ausschreibung länger", ergänzt Giacaman.

Rat hat Pläne bereits abgelehnt

Erleichtert darüber, dass die Abrissbirne nicht im Dezember fliegt, ist vor allem Friedrich Meißer vom Arbeitskreis, der sich vor drei Jahren gegründet hatte, um die Theresienkapelle zu retten. "Das gibt uns mehr Luft und den Politikern mehr Zeit", sagt der pensionierte Mannheimer Ingenieur, der einen Plan ausgearbeitet hatte, um die Kapelle von der linken auf die rechte Straßenseite der Bassermannstraße zu verschieben - auf ein 350 Quadratmeter großes städtisches Grundstück am Unteren Luisenpark. Doch diese Idee wurde bereits am 21. Oktober 2014 vom Ausschuss für Umwelt und Technik abgelehnt. "Der Beschluss ist für die Verwaltung bindend, es hat sich am Sachstand von 2014 zwischenzeitlich nichts geändert", teilt eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage mit. Eine Verschiebung der Kapelle in den Unteren Luisenpark wird es nicht geben. Obwohl sich das TKH dagegen nicht sperren würde, erklärt Abir Giacaman. "Wenn sich ein Platz findet, stehen wir diesem Plan nicht entgegen." Doch an Kosten beteilige sich das TKH nicht, auch nicht an der Standortfrage.

Das Krankenhaus will in die Zukunft investieren. "Das Gelände, das wir zur Verfügung haben, ist sehr beengt", erklärt Giacaman. Darum müsste das kleine Gotteshaus weg, um Platz für Neues zu schaffen. "Aber das heißt nicht, das es keinen Ersatz geben wird. Wir planen eine neue Kapelle am gleichen Standort, allerdings funktionaler, ebenerdig, besser zu erreichen für Patienten und Schwestern", sagt die Geschäftsführerin.

"Gehört einfach ins Stadtbild"

Manche Teile der alten Kapelle wie die Fenster würden erhalten bleiben, auch der Stil würde angepasst, "rund und nicht ganz so modern". Wie sie dann aber letztendlich aussehen wird, bleibt offen. Anhänger des Arbeitskreises sind jedenfalls skeptisch, wollen sich weiter für den Erhalt der Kapelle einsetzen, in die jeden Sonntag laut Friedrich Meißer etwa 80 bis 100 Gottesdienstbesucher kommen. "Sie gehört einfach ins Stadtbild", macht der Mannheimer klar. Auch "MM"-Leserin Elfriede-Dorit Muhle vom Arbeitskreis sieht den Abriss des Gotteshauses kritisch: "Wir Deutschen sind sehr tolerant allen Menschen und Religionen gegenüber, aber wir dürfen keinesfalls unsere eigene Kultur und unser Christentum vergessen und deren Symbole der Abrissbirne preisgeben", schreibt sie dem "MM". "Wenn die Herren Oberbürgermeister Peter Kurz und Stadtdekan Karl Jung die Rettung der Kapelle wollen, dann wird das auch geschehen", so Muhle, die auf die Geschichte des Gebäudes verweist. "Im TKH erinnert heute nur noch die stilvolle, original erhaltene Kapelle an jene schlimme Zeit des Zweiten Weltkrieges." Auch sei sie ein Zufluchtsort gewesen, an dem Menschen vor dem Tod "versteckt, verköstigt und gekleidet wurden". Statt Abriss findet Elfriede-Dorit Muhle: "Unser kleines Gotteshaus wäre ein würdiger Gedenkort." (ena)