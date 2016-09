Aufs falsche Signal geschaut?

Mannheim. Warum - alle entscheidenden Fragen bei der Aufklärung des folgenschweren Zusammenstoßes zwischen einem EC-Personenzug und einem Güterzug am 1. August 2014 im Hauptbahnhof beginnen mit diesem einen Wort: Warum hat Reinhard B. damals ein Haltesignal übersehen? Warum hat der heute 62-jährige Lokführer eine Zwangsbremsung an seinem Güterzug selbst gelöst? Warum ist der Mann mit den weißen, kurzen Haaren einfach weitergefahren, ohne - wie es in allen Dienstvorschriften steht - den Fahrdienstleiter nach dem Grund dieses automatischen Not-Bremsmanövers zu fragen und um Weiterfahrt zu bitten? Und warum ließ er anschließend noch zwei weitere Haltesignale unbeachtet, bis seine Lok schließlich den EC 216 rammte? Nach dem ersten Verhandlungstag am Mittwoch vor dem Amtsgericht sind zumindest einige Umstände dieser fatalen Fahrt klarer geworden.

Ihre Folgen sind bekannt, Staatsanwalt Werner Mägerle listet sie detailreich auf in seiner Anklageschrift: Bei der Kollision an der Weichenverbindung 154/155 im Hauptbahnhof wurden 38 Menschen verletzt, 14 von ihnen sind aktenkundig, ein Schlüsselbeinbruch, Prellungen, Blutergüsse, Platzwunden, Zerrungen, Abschürfungen. Der Schaden an den beiden Zügen und an den Bahnanlagen ist beträchtlich, auf rund 2,3 Millionen Euro beziffert sie der Ankläger. Verantwortlich dafür macht er Reinhard B., er soll vorsätzlich und in schwerwiegender Weise seine Pflichten verletzt haben und sei der fahrlässigen Körperverletzung in 14 Fällen schuldig.

Der Mann, von dem in Mägerles Anklage die Rede ist, sitzt zusammengesunken neben seinem Anwalt, den Blick gesenkt, die Hände liegen im Schoß. Er redet langsam und mit sehr leiser Stimme, aber er redet nicht viel. Zur Sache macht Reinhard B. keine Angaben und nur wenige zu seiner Person: Infolge des Unfalls sei er arbeitslos geworden, Privatinsolvenz, von 620 Euro im Monat müsse er leben. Dann stiert er wieder auf die braune Tischplatte dort vor sich und schweigt.

Viel mehr zu sagen hat der Polizeioberkommissar, der für die Bundespolizei in Karlsruhe damals vor zwei Jahren die Ermittlungen in dem Fall geleitet hat. Die Züge, die Loks und Steuereinheiten, die gesamten Signalanlagen und die Technik der Fahrdienstleitung, alles sei völlig in Ordnung gewesen an diesem Abend. Reinhard B. habe null Promille Alkohol im Blut gehabt, das habe seine Dienststelle untersuchen lassen.

Ein Punkt erscheint in seiner Aussage besonders interessant: Der Güterzug ist, aus Duisburg kommend, ab Käfertal auf einer eingleisigen Strecke gefahren. Und dieses Gleis ist ein Gegengleis, die Signale, sonst üblicherweise auf der rechten Seite, sind dort links angebracht. "Aber im Hauptbahnhof sind sie, wie in allen Bahnhöfen, dann wieder rechts." Das habe der Lokführer wissen müssen, sagt der Ermittlungsleiter, "er ist ausgebildet, und er hatte Ortskenntnis". Und Reinhard B. hatte, das sagt der Zeuge auch aus, rund ein Dreivierteljahr vor dem Unglück genau jenes Szenario, eben das Verhalten nach einer solchen Zwangsbremsung, in einer Dienstprüfung eigens durchgespielt - "und die hat er anstandslos bestanden".

Bremse gelöst

Am Abend des 1. August 2014 handelt er nicht nach dieser genau festgelegten Prozedur, das zeigen die Untersuchungen eines Beamten der Eisenbahnunfallstelle, die direkt dem Bundesverkehrsministerium unterstellt ist, um neutrale Untersuchungen zu gewährleisten. Reinhard B. habe nur sechs Sekunden nach dem Einsetzen der Zwangsbremsung, die beim Überfahren des Halt-Signals automatisch anspringt, diese Bremse mit einem Schalter gelöst, seine Bremsanlage mit Druckluft gefüllt und sei nach nur 23 Sekunden Stillstand wieder weitergefahren - ohne sich sozusagen per Anruf "grünes Licht" vom Fahrdienstleiter zu holen. Genau darin sieht die Anklage einen Vorsatz, eben jene vorsätzliche Pflichtverletzung, die letztlich zum Unfall führte.

Für den Experten der Eisenbahnunfallstelle gibt es jedenfalls nur eine Erklärung für das Verhalten von Reinhard B.: Der Lokführer muss sich im Hauptbahnhof am falschen, linksseitigen Signal orientiert - und an diesem Irrtum fatalerweise festgehalten haben.

Die Verhandlung wird am 28. September um 9.15 Uhr am Amtsgericht fortgesetzt.

Von unserem Redaktionsmitglied Roger Scholl