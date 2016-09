Stadt versenkt Gelben Sack in der Tonne

Abfallwirtschaft in Mannheim:

Grau statt gelb, Tonne statt Sack: Die Stadt geht bei der Entsorgung von Verpackungsabfällen neue Wege. Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala sprach am Montag bei der Vorstellung des Vorhabens bewusst von einem "Systemwechsel". Die neuen Wertstofftonnen, die in den nächsten Monaten ausgeliefert und von 2. Januar an alle vier Wochen geleert werden, ersetzen die Gelben Säcke.

Die Stadt entspricht damit auch einem Wunsch der Bürger, die sich in den vergangenen Jahren immer wieder über zu spät oder gar nicht abgeholte Säcke geärgert haben. Beim Beteiligungshaushalt der Stadt bekam die Forderung nach Einführung der Tonnen 1385 Stimmen - so viele wie keine andere. "Die Situation mit herumliegenden Säcken war ein Ärgernis", sagte Kubala. Das Sammelsystem mit der neuen Wertstofftonne nennt sie "kundenfreundlich und leicht verständlich".

In die Tonne - hellgrauer Korpus, gelber Deckel - wandern künftig die Leichtverpackungen mit grünem Punkt, die bisher im Gelben Sack entsorgt wurden, und zusätzlich andere Wertstoffe (so genannte stoffgleiche Nichtverpackungen), die bislang in der Restmülltonne landeten. "Damit werden insgesamt mehr Wertstoffe einer hochwertigen Verwertung zugeführt - ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz", sagte Kubala.

An Ausschreibung beworben

Die Stadt Mannheim hatte sich aus Unzufriedenheit mit dem Dualen System am Wettbewerb um die Ausschreibung der Wertstofftonne beworben. Da hier stets die kostengünstigsten ausgewählt werden, erreichte sie ihr Ziel nicht, die Entsorgung komplett in kommunale Verantwortung zu bringen.

Die Stadt muss sich an den Kosten der Wertstofftonne mit 22 Prozent beteiligen, so hoch ist der Anteil der stoffgleichen Nichtverpackungen, die nach Erfahrungswerten in Wertstofftonnen gesammelt werden. Deshalb hat sie ein Gebietsteilungsmodell ausgehandelt. Heißt: Die städtische Abfallwirtschaft übernimmt für 22 Prozent der Mannheimer die Entsorgung (siehe Grafik). 78 Prozent erledigt die Firma Knettenbrech und Gurdulic als Vertragspartner des Dualen Systems. Die Firma war bisher für die Entsorgung der Gelben Säcke zuständig.

Karl-Heinz Senk von Knettenbrech und Gurdulic machte deutlich, dass das Modell für seine Firma keine Vorteile habe. Er freue sich aber, dass sich das Stadtbild durch den Wegfall der Gelben Säcke "deutlich verändern" werde. Man werde alles tun, damit die Entsorgung gut funktioniere. "Allerdings sind hier Menschen am Werk, die auch mal ausfallen können", sagte er.

Die Stadt kostet das neue System 700 000 Euro pro Jahr. Darin enthalten sind unter anderem die Tonnen sowie das Sortieren und Verwerten des Mülls. Sie muss zudem ein neues Müllauto anschaffen. Trotzdem werden die Gebühren 2016 und 2017 nicht erhöht. Das werde frühestens 2018 der Fall sein, aber in "keiner enormen Größenordnung", wie Stefan Klockow, Eigenbetriebsleiter der Abfallwirtschaft, sagte. Aussagen über eine genaue Summe seien noch nicht möglich.

50 000 Wertstofftonnen werden in den nächsten Monaten stadtweit an 40 000 Standorten aufgestellt. Knettenbrech und Gurdulic wolle um den 11./12. Oktober damit beginnen, die Stadt im November. Sie stellt sich unterdessen auf Diskussionen mit Eigentümern ein, die derzeit noch keinen Standort für eine weitere Tonne haben. Eine Untersuchung habe ergeben, dass dies bei rund zehn Prozent der Fall sei. Diesen wolle man beim Finden einer Lösung helfen.

Eine Möglichkeit sei auch, eine kleine Tonne (240 Liter) statt der großen (1100 Liter) zu bestellen und die dann - gegen einen Aufpreis - vierzehntägig abholen zu lassen. Oder man fahre zusätzlichen Abfall selbst zu Wertstoffhöfen.