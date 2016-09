Stadt rechnet mit großem Ansturm

Mit Beginn der offiziellen Eröffnung des neuen Stadtquartiers heute am 29. September bis zum Abschluss des verkaufsoffenen Sonntags am 2. Oktober hat die Stadt besondere verkehrsrechtliche Maßnahmen in diesem Bereich getroffen. Die Experten im Rathaus rechnen mit einer Vielzahl an zusätzlichen Besuchern gerade im Bereich der Quadrate P 6, P 7, Q 6 und Q 7, aber auch im Bereich der Planken und der entsprechenden Querungen zwischen Planken und neuem Stadtquartier.

Die Regelungen für die kommenden vier Tage sollen laut Rathaus-Mitteilung "ein entspanntes, konfliktfreies Flanieren und Bummeln an diesen außergewöhnlichen und sehr besucherintensiven Tagen" ermöglichen:

Der Parkstreifen in P 7 und P 6 wird im Zeitraum vom 29. September ab 7 Uhr bis zum 2. Oktober, 19 Uhr, für das Halten und Parken gesperrt.

Im Zeitraum 29. September ab 7 Uhr bis zum 2. Oktober, 19 Uhr, gilt zudem ein absolutes Haltverbot in R 7 und Q 7 im Bereich der beiden Rechtsabbiegerspuren, um ein flüssigeres Ausfahren auf den Friedrichsring zu ermöglichen.

Parkmöglichkeiten stehen mit den innerstädtischen Parkhäusern zur Verfügung.

Auch die Polizei rechnet mit einem großen Besucherandrang vor allem am heutigen Eröffnungstag, aber auch in den kommenden Tagen. Man sei jedenfalls darauf vorbereitet, erklärte ein Polizeisprecher, und halte eine "angemessene" Zahl von Beamten im Einsatz. Diese hätten unter anderem die Aufgabe, den Verkehr entsprechend zu lenken, sollten größere Besuchermassen Straßen blockieren.

Die RNV lässt ihre Busse und Bahnen dagegen im normalen Werktags-Takt verkehren. Dies sei ausreichend, um auch ein erhöhtes Fahrgastaufkommen aufzunehmen, so eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens. red/scho