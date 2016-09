Steuerfrei, wenn der Hund gehorcht

In speziellen Kursen können Hund und Halter für den Hundeführerschein üben. Wer diese Prüfung in Theorie und Praxis bestanden hat, dem wird in Mannheim für zwei Jahre die Hundesteuer erlassen - wenn der Gemeinderat am Dienstag zustimmt.

Hundehalter, die einen "Führerschein" für ihren Vierbeiner erworben haben, sollen für zwei Jahre von der Hundesteuer befreit sein. Eine entsprechende Entscheidung soll der Gemeinderat jetzt in seiner Sitzung am Dienstag beschließen. Die Stadträte hatten die Verwaltung im Rahmen der Beratungen über den Haushaltsplan für die Jahre 2016 und 2017 im vergangenen Dezember beauftragt, ein Programm zu entwickeln, um den Erwerb eines Hundeführerscheins attraktiver zu gestalten. Dazu präsentiert Oberbürgermeister Peter Kurz jetzt eine Vorlage im Gemeinderat. Für den geplantgen Steuererlass verzichtet die Stadt in ihrer Haushaltskasse 2017 auf 10 000, ein Jahr später auf 20 000 Euro an Einnahmen.

Keine gesetzliche Regelung

Die rechtliche Lage ist gar nicht so einfach: Eine gesetzliche Definition des Begriffs "Hundeführerschein" existiert nämlich gar nicht. Es gibt dafür aber unterschiedliche Angebote von verschiedenen Organisationen, zum Beispiel bei Agility-Vereinen. Grundsätzlich wird im Rahmen des Erwerbs eines Hundeführerscheins in einem theoretischen Teil die Sachkunde des Hundehalters und in einem praktischen Teil der Umgang mit seinem Tier geprüft.

Der Hundeführerschein wird von seinem Besitzer mit einem bestimmten Hund absolviert und gilt ausschließlich für diesen Hund. Bei der Prüfung wird der Hund seine Alltagstauglichkeit getestet. Dabei liegen die Schwerpunkte auf Verkehrssicherheit, Sozialverträglichkeit, Unbefangenheit und Gehorsam.

Und so soll die Regelung aussehen: Hundehalter, die nach dem 1. Janaur 2016 mit ihrem Vierbeiner einen Hundeführerschein absolvieren, für zwei Jahre von der Hundesteuer befreit sein. Bei dem derzeitigen Steuersatz von 108 Euro pro Jahr beläuft sich der finanzielle Anreiz, so die Überlegung der Stadt, auf rund 200 Euro, abzüglich der Kosten für den Erwerb eines Hundeführerscheins, die je nach Anbieter zwischen etwa 100 Euro und 130 Euro liegen. Eine Steuerbefreiung für Halter von Kampfhunden und gefährlichen Hunden entsprechend der Satzung der Stadt wird nicht gewährt. Hier muss der Hundebesitzer weiterhin den erhöhten Steuersatz von 648 Euro im Jahr bezahlen.

Im Hauptausschuss wurde die Vorlage bereits vorberaten und mehrheitlich beschlossen. Erster Bürgermeister Christian Specht schlug vor, ein entsprechendes Merkblatt mit dem Hundersteuerbescheid zu verschicken. Birgit Reinemund (FDP) erkundigte sich nach möglichen Mindereinnahmen. Erfahrungswerte gibt es in München und Nürnberg. "Hier lag die Annahmequote bei 15 bis 20 Prozent", informierte Specht. In der Region habe bisher nur Edingen-Neckarhausen eine ähnliche Regelung. Achim Weitzel (ML/Freie Wähler) kündigte die Ablehnung seiner Fraktion an: "Wir werden dem nicht zustimmen", sagter er. "Wenn jemand sich einen Hund hält, soll er auch alle damit verbundenen Lasten tragen." (tan/dir)