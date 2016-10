Rolle rückwärts in die 80er

Das Sonnenlicht klebt in sattem Goldbraun auf Schaufenstern, ein sanfter Wind spielt zart mit den noch grünen Blättern der Bäume auf den Planken und bläst eine zerknüllte Bäckertüte vor die Füße von Heinz Bender. Der bückt sich, hebt sie auf, wirft sie in den Rachen des stahlgrauen Papierkorbs neben ihn und schüttelt den Kopf: "Die Leit schmeiße alles äfach weg". Dann zieht er sich bei Fontanella einen Stuhl zurecht, "Kaffeetrinke". Eigentlich wäre er ja viel lieber in der Pfalz, "bei dem Wedder", aber seine Frau wolle nunmal "eikaafe". Was genau wisse er noch nicht, nur dass sie meine, "dass isch a ä Jack brauch fer de Iwwergang". Er sehe das ein klein wenig anders, lässt er durchblicken, füge sich aber nahezu klaglos und stürze sich, genau wie die gut über 250 000 anderen Einkaufsbummler am verkaufsoffenen Sonntag, mitten hinein in den Trubel.

Was für ein Gewusel und Gewimmel, schon kurz nach Ladenöffnung um 13 Uhr geht es rund auf den Planken und vor dem neuen Stadtquartier. Dort treffen wir Josianne Schirmer, die einen weiten Weg hinter sich hat: "Wir sind aus einem kleinen Dorf im Nord-Elsass", eine Freundin aus Karlsruhe habe ihr von der Eröffnung eines neuen Einkaufscenters hier in Mannheim erzählt, "aber dass es so etwas Großes und Tolles ist, das hätten wir nicht gedacht". Mit ihrer Freundin will sie Sachen für den "automne" kaufen, "wie sagt man das auf Deutsch?" Herbst, "ja Herbst". Was, das wissen die beiden Französinnen noch nicht.

Vielleicht am Ende eine Bomberjacke? Die Älteren unter uns kennen sie noch aus den 80er Jahren, "aber sie ist zurück", sagt uns Gabriele Karch, die Mode-Expertin bei Engelhorn. "Richtige Blousons, dazu weite Hosen mit Schlag oder auch schmale Formen", das sei modisch das Thema der Jahreszeit bei den Damen. Für Manfred Kuhn wäre das doch ein Tipp, der sucht doch noch ein Geschenk für seine Frau: "Sie hat Anfang November Geburtstag", mit Mode habe er's nicht so, "da hab' ich öfter genau das Falsche gekauft". Drum eben "lieber Schmuck", da wisse er, was gefällt. "Diamant, da macht man nix verkehrt".

Das unterschreibt Alexander Troncone sofort, den Juwelier treffen wir in seinem Laden auf der Freßgasse, er weiß, was für Hals, Finger und Ohrläppchen gern gekauft wird jetzt: "Rot- oder Rosé-Gold, Brillantschmuck, bei den Ohrringen darf es jetzt wieder auffälliger sein". Und für Herren? "Die sind beim Schmuck, naja, sagen wir zurückhaltend, kaufen aber gerne Retro-Uhren jetzt wieder, kleiner, eleganter, mit bunten Nato-Bändern".

Rüber auf die Planken, wo das Vorwärtskommen zwischen Bahn, Straßencafés und mit Tüten bepackten Kundenströmen mittlerweile zu einem ambitionierten Parcourslauf wird. Mittendrin Helga Hartmann und ihr Mann Peter, die beiden sind auf der Suche nach einer Fritteuse, "wissen Sie, so eine, bei der man nur einen Esslöffel Öl braucht". Das jedenfalls hat man sich im Hause Hartmann vorgenommen. Bisher freilich trägt Peter etliche Tüten, die auf andere Einkäufe schließen lassen: "Ach das, ja, wenn man schon mal hier ist", sagt seine Frau, und zählt auf: "Ein Pullover, ne Bluse, ein Tuch, so für um die Schultern, sehr schick, schauen Sie mal". Doch, doch, sehr schick - und ihr Mann? "Hat noch nix, kriegt aber auch was heut'". Ja dann.

Tobias Rotard, der sich beim Kaufhof in N 7 bestens mit Männermode auskennt, würde eventuell eine Bomberjacke empfehlen. "Die sind auch für Herren wieder total im Kommen, darunter darf ruhig ein langes Shirt hervorblinzeln, und dazu enge Jeans oder Sachen im Camouflage-Look". Tarnfarben also, das könnte Jürgen Ernst passen, denn der wäre jetzt, da es auf sämtlichen Straßen voller und voller wird, am liebsten unsichtbar: "Für mich is der Truwel jo nix, awwer mei Fraa und mei Dochder, die däde am liebschde die ganz Stadt leerkaafe". Wir wetten, dass da mindestens eine Bomberjacke dabei wäre. scho