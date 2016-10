Großer Besucherandrang rund ums neue Q6/Q7

Das neue Stadtquartier belebte die ganze Freßgasse. © BLÜTHNER

Gerade einmal drei Tage alt, feiert das Stadtquartier Q 6/Q 7 Premiere in der Reihe des alljährlichen verkaufsoffen Sonntags. Centermanager Hendrik Hoffmann ist bisher mehr als zufrieden: "Am Donnerstag haben wir geöffnet. Nach dem Midnight-Shopping am Freitag und bis Samstagabend waren schon 260 000 Besucher da und heute knacken wir die 300 000er-Marke." Damit sei statistisch gesehen jeder Mannheimer einmal im neuen Einkaufszentrum gewesen. Zufrieden sind auch die Ladenbetreiber und Kunden.

Apotheker Philipp Heldmann konnte von Zahnpasta bis Erkältungsmittel einen guten Umsatz machen: "Heute war gut was los, wir sind sehr zufrieden", sagt er. Dario Fontanella, der sowohl in der Innenstadt, als auch in Q6/Q7 eine Eisdiele betreibt, kann sich an keinen verkaufsoffenen Sonntag mit einer solch hohen Besucherfrequenz erinnern. "Leute aus der ganzen Region kommen hierher. Ich habe heute mit Kunden aus Darmstadt, Speyer oder Stuttgart gesprochen", sagt er.

Begeisterte Kunden, volle Kassen

Auch Kundin Monika Maier, die es sich zwischen den Glasgebäuden mit einem Aprikose-Lavendel-Eis gemütlich gemacht hat, ist begeistert. "Das neue Stadtquartier ist optisch sehr gelungen", findet sie. Besonders gefällt ihr, dass der Neubau in die Innenstadt integriert wurde. Am verkaufsoffenen Sonntag möchte sie allerdings nur schauen. "Zum Kaufen ist zu viel los", meint sie.

Neben den Q 6/Q 7-Mietern konnten auch die Läden in der Fressgasse ihr Geschäft verbessern. "Seit der Eröffnung da vorne kommen deutlich mehr und auch andere Kunden", bestätigt Juwelier Alexander Troncone. Vom Neuigkeitsfaktor profitiert auch Café-Besitzer Daniel Zeilfelder. Zwischen Petit Four, Kirschenplotzer und Herrentorte zieht er eine positive Bilanz: "Im Prinzip ist an allen verkaufsoffenen Sonntagen viel los, aber das neue Einkaufszentrum bringt schon eine enorme Bewegung mit sich." Nach einem gelungenen Eröffnungswochenende freut sich Centermanager Hoffmann nun erst einmal auf eins: den wohl verdienten Feiertag. laro