Mehr als 3000 Besucher beim Tag der offenen Tür

Tierheim in Mannheim:

Bei seinem Tag der offenen Tür hat der Tierschutzverein im Tierheim Mannheim am Sonntag einen wahren Besucheransturm erlebt. Mehr als 3000 Besucher warfen auf der Friesenheimer Insel einen Blick hinter die Kulissen. Interessenten konnten zwar kein Tier mitnehmen, wie der Vorsitzende des Tierschutzvereins, Herbert Rückert, erklärte, aber sich ausgiebig informieren. Hunde und Katzen freuten sich über Extra-Streicheleinheiten.

Tierpflegerin Selina Braun kümmert sich um Hunde wie Koda. Der neun Monate alte Husky lebt seit fünf Monaten im Tierheim. Für ihn suchen die Tierschützer nun ebenso ein neues Zuhause wie für Kenai. "Beide Huskys wurden illegal hierher verbracht, das ist ein Thema, das uns schon seit langem beschäftigt", berichtete Rückert. Nach dem Motto "Geiz ist geil" wollten Menschen Tiere möglichst billig erwerben. Dadurch komme es immer wieder zu anonymen Übergaben, beispielsweise auf Rastplätzen. Die von der Polizei beschlagnahmten Tiere mussten im Tierheim erst mal in Quarantäne - wegen möglicher Krankheiten wie Tollwut. Durch die Isolation aber lernten die jungen Tiere nicht das in den ersten Lebensmonaten prägende soziale Verhalten, so Rückert.

Inzwischen seien die beiden putzmunteren Huskys, um die sich die Tierpfleger liebevoll gekümmert haben, frei und warteten auf neue Besitzer. Bei der Vermittlung lege man großen Wert darauf, dass Hund und Mensch zueinander passen.

Mit Mischling Teddy, den Katrin Biederbeck und Sebastian Keller aus Leutershausen vor acht Jahren aus dem Tierheim holten, klappte das "super und ganz problemlos". Nur eine Eigenheit habe Teddy nicht ganz abgelegt. Der heute zehn Jahre alte Hund, der 2008 ausgesetzt worden war, hatte sich hauptsächlich von Müll ernährt. Deshalb sei die häusliche Mülltonne noch heute für ihn äußerst interessant, erzählte Katrin Biederbeck.

Auch bei Katze Kitty, die Marina und Jürgen Schaubhut vor zehn Jahren aus dem Tierheim holten, funktionierte das Miteinander reibungslos. "Wir kommen jedes Jahr zum Tag der offenen Tür, um das Tierheim zu unterstützen", sagten die beiden Gartenstädter.

Zurzeit leben 40 Hunde im Mannheimer Tierheim, erzählte Tierheimleiterin Andrea Hoffart. Hunde sowie Katzen und Exoten sind in zwei Gebäuden untergebracht. Manchmal haben es die Helfer mit seltenen Exoten zu tun, etwa einer Bartagame, einer Kornnatter, oder einem Tigerpython. "Zum Glück steigt die Zahl der Exoten im Tierheim nicht mehr", freut sich Rückert.

Schildkröten beispielsweise, die als Jungtiere gekauft wurden, würden, wenn sie ausgewachsen und zu groß sind für die häuslichen Terrarien, einfach im Vogelstangsee oder im Kutzerweiher des Luisenparks ausgesetzt, wo sie das natürliche Gleichgewicht von Tieren und Pflanzen in diesem Lebensraum stören.

Damit es den Tieren möglichst gut geht, kümmern sich zahlreiche ehrenamtliche und 13 hauptamtliche Kräfte regelmäßig um die Tiere. Nicht nur das Personal, auch das Futter muss finanziert werden, und nicht zuletzt auch die Gebäude, wie beispielsweise das vor zwei Jahren neu gebaute Hundehaus, bei dem 280 000 Euro investiert wurden. Zur Finanzierung tragen die Vereinsmitglieder mit ihren Beiträgen, Spenden und der Erlös aus Aktionen wie dem Tag der offenen Tür bei.

Buntes Marktreiben herrschte an den knapp 20 Ständen. Lob gab es von Herbert Rückert für die 70 ehrenamtlichen Helfer, vor allem für Gaby und Dieter Siegrist, die seit vielen Jahren die Tombola betreuen. Rund 5000 Euro jährlich kommen so allein dem Tierheim zugute. ost