Obdachlose Thema im Gemeinderat

Freitagmorgen, 7 Uhr. In der Innenstadt ist um diese Zeit schon einiges los, Männer und Frauen sind auf dem Weg zur Arbeit. Es ist nicht kalt, aber doch frisch. Auf einer der Rasenflächen des Paradeplatzes rollen zwei Männer ihre Isomatten zusammen und schnappen sich ihre Plastiktüten. Sie haben ganz offensichtlich die Nacht hier verbracht. Andere schlafen in Hauseingängen auf den Planken und am Kaiserring.

Ulrike Ginkel wohnt in der Innenstadt, sie sitzt für die Mannheimer Liste (ML) im Bezirksbeirat. Mit ML-Kollegen hat sie zu einem Rundgang eingeladen. Die Politiker wollen zeigen, wo in der Stadt überall Obdachlose nächtigen. In einem Antrag zur morgigen Gemeinderatssitzung (16 Uhr, Stadthaus) für mehr Sicherheit und Sauberkeit fordert die ML von der Stadt ein Konzept, das unter anderem die Obdachlosen von der Straße bringen soll. Dafür hatten sich kürzlich auch Händler in der City ausgesprochen.

Ginkel stören vor allem die Begleiterscheinungen des Übernachtens - die Menschen urinierten zum Beispiel einfach an Wände, sagt sie. Das "unbefugte Nächtigen" auf Straßen und in Grünflächen ist in Mannheim verboten, so steht es in der Polizeiverordnung. Über private Flächen können ohnehin die Eigentümer bestimmen.

Weiter geht der Rundgang zur Post: Am hinteren Eingang hat sich ebenfalls ein Mann einquartiert. Am Kaiserring liegt ein Paar eng umschlungen in einem Hauseingang, mit einer weißen Steppdecke zugedeckt. Neben ihnen stehen zwei Trolleys und ganz ordentlich die rosa-weißen Schuhe der Frau. Ein paar Meter weiter schläft ein Mann, quer über den Gehweg liegend.

In Mannheim leben schätzungsweise rund 80 Obdachlose, erklärt Hubert Ogon, der Leiter der städtischen Wohnungslosenhilfe. Zur Hälfte von ihnen hätten die Sozialarbeiter Kontakt. Diese Menschen haben demnach ihre festen Übernachtungsplätze in der Stadt - etwa am Hans-Böckler-Platz - und kämen bisweilen in die Tagesstätten. Manche von ihnen wollten sich aber auch bewusst von der Gesellschaft abgrenzen und keine Hilfe annehmen, sagt Ogon. Übernachtungsstätten seien für sie tabu.

Beim anderen Teil handelt es sich dagegen, so der Chef der Wohnungslosenhilfe, um wechselnde Personengruppen. Diese übernachteten meist im Bereich des Bahnhofs oder auf dem Paradeplatz. "Das sind Menschen aus Osteuropa, die hierherkommen, um ihr Glück zu suchen. Sie ziehen nach kurzer Zeit häufig in eine andere Stadt weiter."

Bald kommt der Winter. "Ich hoffe, dass es nicht zu kalt wird", sagt ein 57-Jähriger, der seit fünf Jahren in Mannheim auf der Straße lebt. Er ist in die Tagesstätte der Caritas gekommen, wo es für einen Euro ein warmes Mittagessen gibt. Bis 2007 arbeitete er als Industriemeister, dann verlagerte die Firma die Jobs ins Ausland. Er wurde arbeitslos, bekam Hartz IV. Nach Ärger mit der Bürokratie, so erzählt er, sei das Geld dann nicht mehr ausgezahlt worden. Er verlor seine Wohnung, landete auf der Straße.

Heute lebt der 57-Jährige wieder von Hartz IV, 404 Euro im Monat - eine Wohnung hat er nicht. Es sei schwierig, etwas zu finden, das mit dem Wohngeld der Behörden zu bezahlen sei, sagt der Mann. Aber er suche weiter, und wenn er eine Wohnung habe, werde er sich auch um Arbeit kümmern. In die städtische Übernachtungsstelle geht er nicht, da könne man ja nur ein paar Tage bleiben, sagt er. "Ich habe einen Platz gefunden, der trocken und sogar einigermaßen warm ist." Wo, das verrät er nicht. Aus Angst vor Konkurrenten - und vor Dieben. Wie ein Obdachloser sieht der 57-Jährige gar nicht aus. Er hat einen Dreitagebart, seine Kleider sind sauber. "Es gibt in der Stadt schon Möglichkeiten, sich zu waschen", erzählt er, will aber auch hier nicht konkreter werden.

Was passieren muss, damit Menschen wie er nicht mehr auf der Straße leben? Der 57-Jährige wünscht sich mehr Unterstützung von der Stadt bei der Rückkehr in ein geregeltes Leben. "Und mehr bezahlbare Wohnungen." (imo)