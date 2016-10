Fall aus Mannheim bei "XY . . . ungelöst"

Auf dem Gehweg vor dem Dorint wurde Peter S. niedergeschlagen. © imo

Was ist am Morgen des 2. Juni 2015 vor dem Dorint-Hotel geschehen? Warum wurde ein 68-Jähriger offenbar völlig grundlos niedergeschlagen? Diese Fragen beschäftigen seit über einem Jahr die Mannheimer Ermittler. am morgigen Mittwoch nun schaltet sich auch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY . . . ungelöst" ein und berichtet über den rätselhaften Todesfall, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte.

Rückblick: Am 2. Juni 2015, morgens gegen 9 Uhr lief Peter S. (68) auf den Weg zu einem Routine-Termin beim Arzt am Dorint-Hotel vorbei, in dessen Nähe sich die Praxis befindet. Was dann passierte, schilderte wenig später bei der Polizei eine Zeugin, die an der dortigen Haltenstelle ausgestiegen war. Ihrer Aussage nach soll der Mann unvermittelt von einem Fremden angegriffen worden sein.

Den Täter beschrieb die Frau als etwa 25 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß mit "südländischem Aussehen". Er habe dem Passanten einen Faustschlag verpasst, dieser stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Dem Angriff sei eine kurze verbale Auseinandersetzung vorausgegangen, das ergaben später laut Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Während das Opfer nach dem Faustschlag schwer verletzt am Boden liegen blieb, sei der Täter in Richtung Wasserturm geflüchtet. Peter S. musste im Krankenhaus behandelt werden, Hirnblutungen traten auf, es folgte eine Not-Operation, woraufhin der 68-Jährige ins Koma fiel und nie wieder erwachte. Am 14. Juli 2015 starb er an den Folgen des brutalen Angriffs. Bis heute wissen die Hinterbliebenen nicht, warum der 68-Jährige attackiert wurde.

Erst Ende August war über den Fall noch einmal ausführlich in den lokalen Medien berichtet worden. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft hatte damals mitgeteilt, dass sie für sachdienliche Hinweise zu der Tat eine Belohnung von bis zu 2000 Euro aussetzt. Und dennoch: Bis heute gibt es keinen konkreten Verdacht.

Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY . . . ungelöst" erreicht durchschnittlich 5,5 Millionen Zuschauer. Nach Angaben von Pressesprecherin Margit Preiss können etwa 40 Prozent der in der Sendung behandelten Fälle aufgeklärt werden. "Aktenzeichen XY . . . ungelöst" wurde zum ersten Mal im Oktober 1967 - damals noch mit dem Moderator Eduard Zimmermann - ausgestrahlt. (abo)