„Jugendliche erkennen nicht die Gefahr“

Er verlässt Mannheim nicht gern. Aber Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen hat sich für einen Neuanfang entschieden. Bisher leitete der 51-Jährige die Jugendabteilung der Staatsanwaltschaft in Mannheim, ab heute übernimmt er den Chefposten der gesamten Behörde in Mosbach. Fünf Jahre ermittelte der im Raum Heidelberg lebende Familienvater rund um die Quadratestadt. Im Gespräch mit dem "MM" blickt er zurück und beschreibt, wie sich die Ermittlungsarbeit bei den Verdächtigen unter 21 Jahren verändert hat.

Herr Herrgen, welche Straftaten haben Sie in den vergangenen Jahren am meisten beschäftigt?

Andreas Herrgen: Diebstahl und Schwarzfahren sind unsere Dauerbrenner. Das ist bis heute so geblieben. Beim Diebstahl gibt's viele Varianten. Klassisch ist der Ladendiebstahl. Aber es werden auch Handys und Geldbörsen gestohlen. Außerdem das sogenannte "Abrippen": Es gibt Täter, manchmal in Gruppen, die sich ein Opfer vornehmen, es festhalten und sich dann die Wertsachen schnappen.

Laut Statistik nimmt die Jugendkriminalität ab? Ist das auch Ihr Eindruck?

Herrgen: Eine leichte Abnahme sehe auch ich. Vor allem aber haben sich in den vergangenen Jahren die Taten und damit auch unsere Ermittlungsarbeit verändert.

Inwiefern?

Herrgen: Eine Beleidigung zum Beispiel gab's früher auf der Straße. Einer beschimpfte seinen Mitschüler und dieser erstattete Anzeige. Mittlerweile finden die verbalen Angriffe oft über die sozialen Netzwerke statt. Vieles hat sich auf die digitalen Medien verlagert.

Und was bedeutet das für Ihre Ermittlungen?

Herrgen: Da gibt es zwei Aspekte. Zunächst haben wir davon einen Vorteil. Denn es ist einfacher geworden, eine Beleidigung nachzuweisen. Wir können es ja meistens schriftlich belegen. Andererseits bedeutet das Ermitteln in sozialen Netzwerken in der Regel einen großen Aufwand. Das kommt durch die Datenmenge, aber auch daher, dass viele Netzwerk-Betreiber ihren Sitz nicht in Deutschland haben. Dann wird es für uns schwierig.

Wie hoch ist der Aufwand in solchen Fällen?

Herrgen: Der Hauptaufwand der Auswertung der Mediendaten liegt zunächst ja bei der Polizei und nicht bei der Staatsanwaltschaft. Wir beantragen die Erhebung der Daten beim Ermittlungsrichter, beschäftigen uns dann mit dem Ergebnis der polizeilichen Auswertung, schätzen die Tat ein und bewerten sie anschließend rechtlich.

Ihre Abteilung ermittelt auch dann, wenn Kinder zu Opfern werden. In der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, die sexuellen Belästigungen hätten zugenommen - auch durch das Internet . . .

Herrgen: Die Menschen sind sensibler geworden bei dem Thema. Deshalb gibt es mehr Anzeigen als früher, darunter sind auch Verdachtsfälle, die sich nicht bestätigen. Aber das ist gut so, wir müssen aufmerksam sein. Denn durch das Internet hat der Jugendschutz einen ganz schweren Stand. Jeder kann mit wenigen Klicks an harte Pornografie kommen. Und das ist keine gesunde Heranführung an Sexualität.

Wie können Eltern auf diese Entwicklung reagieren?

Herrgen: Es ist ja nicht so, dass Jugendliche nicht aufgeklärt sind. Es gibt sehr viele gute Präventionsprojekte an Schulen. Aber obwohl die Jungen und Mädchen Bescheid wissen, lassen sie sich einwickeln, erkennen nicht die Gefahr, die oft schleichend entsteht. Für Eltern ist der Umgang damit schwierig. Die digitalen Medien zu verbieten, das geht nicht. Intensive Gespräche über das Thema sind deshalb wichtig, und dass man sich selbst mit den Netzwerken auseinandersetzt.

Vor zwei Jahren wurde in Mannheim das Haus des Jugendrechts eröffnet. Was hat sich dadurch verbessert?

Herrgen: Die Einrichtung mit seinen engagierten Mitarbeitern ist ein echter Gewinn. Bei jugendlichen Tätern geht es ja nicht vorrangig darum, sie zu bestrafen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erziehungsgedanken. Das Haus des Jugendrechts macht es möglich, schnell und individuell auf die einzelnen Jugendlichen zu reagieren. Und das wirkt sich auch präventiv aus.

Gibt es in Mannheim spezifische Probleme mit Jugendlichen?

Herrgen: Die Gewaltbereitschaft ist hier nicht höher als in anderen Großstädten, aber es gibt schon Brennpunkt-Stadtteile. Es gibt sicher auch viele Familien, die für die Erziehung soziale Unterstützung brauchen. Gerade dann kann das Haus des Jugendrechts eine echte Chance bieten.

Sie haben selbst drei Kinder unter 19 Jahren. Konnten Sie in der Zeit als Leiter der Jugendabteilung etwas von ihnen lernen?

Herrgen: Sie haben mir Abkürzungen, die von Jugendlichen bei ihren Chats in Whatsapp (Anm. d. Red.: Kurznachrichtendienst fürs Handy) verwendet werden, erklärt. Und das war oft sehr hilfreich. abo