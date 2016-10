Stolz auf bundesweit einmaliges Zirkuszentrum in Mannheim

Aktionen bei der Paletti-Eröffnung: Bauarbeiter auf Bola Bolas in der Gala-Show, erste Schritte auf Bällen in der Trainingshalle (unten links) und Malen im Freien (unten rechts).

Einmal am Trapez turnen, auf dem Ball balancieren oder mit dem Diabolo jonglieren - beim Familientag im Kinder- und Jugendzirkus Paletti wurden Kinderträume wahr. Anlass war die Einweihung des neuen Zirkuszentrums im Pfeifferswörth. "Vom Platzangebot und den Trainingsmöglichkeiten gibt es in Deutschland nichts Vergleichbares", so "Zirkusdirektor" Tilo Bender stolz. "Als vor zwei Wochen die Artisten von der staatlichen Zirkusschule Berlin da waren, ist denen erstmal die Kinnlade runtergefallen."

Und auch die Besucher waren begeistert von dem, was für 1,8 Millionen Euro in 14 Monaten Bauzeit am neuen Standort im Sportpark Pfeifferswörth entstanden ist. Mehr als 1000 Quadratmeter Trainingsfläche stehen den jungen Artisten jetzt zur Verfügung. Allein das Zirkuszelt fasst über 500 Zuschauer. Die teilbare Trainingshalle bietet Platz für Gymnastikraum, Besprechungsraum, Lager, Werkstatt und Büro. "Wir haben das alles zentral zusammengefasst", berichtet der Fördervereinsvorsitzende Michael Marquant. "Vorher waren wir auf zehn verschiedene Standorte verteilt."

Für das Paletti-Team ist mit dem Zirkuszentrum ein Traum in Erfüllung gegangen. Tilo Bender hat sich einen Ausspruch von Victor Hugo zum Leitspruch gemacht: "Es ist unerlässlich, einen Traum zu haben, wenn man die Zukunft gestalten will." Gemeinsam mit seiner heutigen Frau Anja und Corinna von Tschammer vom Spielmobil der Stadt fing er vor 20 Jahren mit 30 Kindern an. Heute zählt der Verein 666 Mitglieder, davon über 300 Kinder, die von 40 Trainern betreut werden, wozu auch fünf Profiartisten zählen.

Schon 2008 hatte das Team erste Erweiterungspläne geschmiedet. Sukzessive wurde das Angebot ausgebaut. Durch die Spendenaktion "Zirkust(R)äume werden wahr" wurden zahlreiche Stiftungen auf das Projekt aufmerksam. Allein die Dietmar-Hopp-Stiftung trug mit 400 000 Euro zum Gelingen bei. "Sie machen Kinder stark, selbstbewusst und bringen sie auf die große Bühne", bekräftigte Meike Leupold, dass die Hopp-Stiftung dieses Projekt sehr gerne unterstützt habe: "Das Paletti-Angebot stimmt mit drei unserer vier Förderbereiche überein." Auch Wolfgang Eitel vom Badischen Sportbund und Oberbürgermeister Peter Kurz beglückwünschten Paletti zu seiner hervorragenden Entwicklung. Als "ganz großen Schritt und Meilenstein" bezeichnete Kurz die Einweihung des Zirkuszentrums, zu dem die städtische Sportförderung über 200 000 Euro dazugegeben habe, weitere 152 000 Euro kamen vom Badischen Sportbund.

Dass dieses Geld auch gut investiert ist, dafür will der Vorstand auch in Zukunft sorgen. Die Wartelisten für die Zirkuskurse sind lang, so dass man im nächsten Jahr voraussichtlich auf 360 Mitglieder anwachsen wird. Seit Mai gibt es bei den Minis ab vier Jahren eine zusätzliche Gruppe, ab Februar kommt der Flohzirkus für die ab Einjährigen dazu. Auch das soziale Projekt Aufwindikus soll zweimal wöchentlich im Pfeifferswörth trainieren. In Kürze startet ein inklusives Kindergartenprojekt mit behinderten und nicht-behinderten Kindern.

Organisatorisch ist das alles rein ehrenamtlich längst nicht mehr zu stemmen. Deshalb hat Paletti seit Oktober sechs sozialversicherungspflichtige Jobs und einen Mini-Job geschaffen: eine Geschäftsführerin, einen hauptamtliche Trainerin, eine Leitungsposition für den Trainingsbetrieb, eine Projektleitung für Veranstaltungen, eine Buchungskraft und eine Hausmeisterstelle. dir