TV-Sendung "Aktenzeichen XY" bringt neue Spuren

Im Fall des in Mannheim getöteten Rentners geht die Polizei derzeit drei konkreteren Hinweisen nach. Die neuen Ermittlungsansätze haben sich nach der Ausstrahlung der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwochabend ergeben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das ZDF hatte über das Verbrechen berichtet, bei dem ein 68-Jähriger vor dem Dorint-Hotel von einem Fremden Anfang Juni des vergangenen Jahres niedergeschlagen worden war. Das Opfer starb einige Wochen später an seinen Verletzungen. Der Täter konnte nicht ermittelt werden.

Laut Polizei sind nach der Sendung beim Kriminaldauerdienst und in der XY-Redaktion bis gestern Mittag 35 Hinweise eingegangen. Die zuständige Kriminaloberrätin Roswitha Götzmann berichtete nach der Ausstrahlung im ZDF, dass es einen "interessanten Ermittlungsansatz" gebe. "Mit etwas Glück haben wir den Täter", sagte sie im Studio. In der Sendung hieß es, dass eine Anruferin am Tatort eine verdächtige Person beobachtet haben will, die sie sogar mit Namen kenne. Diese konkrete Spur wollte die Polizei am Donnerstagmittag nicht mehr bestätigen. Eine Festnahme stehe nicht bevor. Details zu den drei Spuren nannte die Polizei nicht.

Senior starb im Krankenhaus

Polizei und Staatsanwaltschaft beschäftigt das Verbrechen schon mehr als ein Jahr lang. Am Morgen des 2. Juni 2015 war der 68-Jährige auf dem Weg zu einem Routinetermin beim Arzt, als er vor dem Dorint-Hotel einer Zeugenaussage zufolge von einem Mann plötzlich angegriffen wurde. Die Zeugin hatte den Täter als etwa 25 Jahre alt und 1,90 Meter groß beschrieben. Er schlug sein Opfer mit der Faust. Der Senior stürzte zu Boden und der Täter flüchtete laut Zeugin zu Fuß in Richtung Wasserturm. Das Opfer erlitt Hirnblutungen und fiel ins Koma. Am 14. Juli starb der Mann an den Folgen der schweren Verletzungen.

Über den Fall wurde immer wieder in den Medien berichtet. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft hatte sogar eine Belohnung von 2000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt - trotzdem gab es keine heiße Spur. Auch nach der Berichterstattung in "Aktenzeichen XY" bittet die Polizei weiter um Unterstützung.

Wer etwas zur Aufklärung des Falles beitragen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0621/17 45 555 an den Kriminaldauerdienst in Mannheim wenden. mpt