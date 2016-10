Nach "XY": 27-Jähriger Geständnis ab

Von unserem Redaktionsmitglied

Angela Boll

Über ein Jahr lang wurde nach ihm gefahndet, Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten auf Hochtouren, doch der Mann, der im Juni 2015 vor dem Dorint-Hotel einen 68-Jährigen niedergeschlagen hat, blieb ein Unbekannter. Nun hat offensichtlich die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY . . . ungelöst" dazu geführt, dass sich dieser Mann selbst bei der Kripo stellte. Heute wurde er dem Haftrichter vorgeführt und gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Der Vorwurf lautet: Körperverletzung mit Todesfolge.

Bei dem nun dringend Verdächtigen handelt es sich um einen 27-Jährigen, der im Mannheimer Norden lebt. Er ist deutscher Staatsbürger mit türkischen Wurzeln. Dass er gestern Nachmittag bei den Mannheimer Ermittlern an die Tür klopfte, ist - nach derzeitigem Stand - tatsächlich nur auf die Ausstrahlung von "Aktenzeichen XY . . . ungelöst" zurückzuführen. Bei der Sendung war der Angriff, an dessen Folgen das 68-jährige Opfer gestorben war, in einem Filmbeitrag beschrieben worden. Demnach trafen Täter und Opfer am Morgen des 2. Juni 2015 zufällig auf dem Gehweg vor dem Dorint-Hotel aufeinander. Im Getümmel anreisender Gäste war es, so wird es im Beitrag dargestellt, wegen eines Zusammenstoßes zu einem Streit gekommen, woraufhin der Täter dem 68-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht verpasste und dann Richtung Wasserturm flüchtete. Durch den Schlag stürzte der Angegriffene und fiel auf den Hinterkopf. Er starb kurze Zeit später an den Folgen der Verletzungen.

Bereits am Abend der TV-Übertragung sprach Polizei-Pressesprecherin Roswitha Götzmann, die bei der Live-Sendung vor Ort war, von ersten ernstzunehmenden Hinweisen. Eine Zuschauerin habe sogar den Namen eines Verdächtigen genannt. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich dabei nicht um den Mann, der sich jetzt bei der Polizei meldete. Auch alle anderen Hinweise hätten keine Spur zu dem Geständigen ergeben, bestätigte Götzmann auf "MM"-Anfrage. Noch nicht geklärt ist, ob sich die Tat im Detail so abspielte wie im Fernsehen gezeigt. "Es wird weitere Vernehmungen geben", so Götzmann.

Der Mannheimer Fall war in "Aktenzeichen XY . . . ungelöst" aufgerollt worden, weil sich der Bruder des Opfers und dessen Frau ans Fernsehen gewandt hatten. Das Ehepaar erfuhr gestern Morgen von der Mannheimer Polizei am Telefon, dass ein 27-Jähriger die Tat gestanden hat.

"Es hat uns immer beschäftigt, denn für meinen Mann war es ganz schlimm, den Bruder so zu verlieren", erklärte die Schwägerin des Opfers. Mit der Ausstrahlung des Falls hätten sie neue Hoffnung geschöpft, "aber dass es wirklich passieren könnte, damit haben wir nicht gerechnet. Auf der einen Seite freut es uns. Es ist gut, dass er sich gestellt hat und wir spüren jetzt schon ein bisschen Erleichterung. Aber es wird dadurch nicht ungeschehen gemacht."

Auch die ZDF-Redaktion hatte diesen Fall mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. "Wir greifen Anfragen von Verwandten selten auf", berichtete "XY"-Sprecherin Margit Preiss, "umso mehr sind nun auch wir erleichtert." Zwar könnten rund 40 Prozent der gezeigten Fälle aufgeklärt werden, "dass sich aber ein Täter stellt, weil er die Sendung gesehen hat, ist schon außergewöhnlich", erklärte sie.