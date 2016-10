Wer legte das Feuer im alten Relaishaus?

Es war einer der spektakulärsten Brände der vergangen Jahre: In der Nacht zum 21. Oktober 2015 brannte die Gaststätte "Altes Relaishaus" auf der Rheinau. Am historischen Barockbau entstand ein Schaden von rund 250 000 Euro. Schnell kam der Verdacht auf, dass hier das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist. Drei Männer und eine Frau müssen sich deshalb ab Dienstag vor dem Landgericht wegen besonders schwerer Brandstiftung verantworten.

Dem Angeklagten Peter M. wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, er habe sich unter anderem aufgrund finanzieller Probleme spätestens im Juli 2015 dazu entschlossen, das denkmalgeschützte Gebäude auf der Rheinau, das ihm gehört und in dem er die Gaststätte betrieben habe, in Brand setzen zu lassen, um anschließend die dafür bestehenden Versicherungen in Anspruch zu nehmen. Ab Mitte Oktober war die Gaststätte wegen angeblicher Renovierungsarbeiten geschlossen. Für die Tat habe er die Angeklagten Michel D. und Heinz-Dieter W. gewinnen können. Michel D. soll dann zudem die Angeklagte Laura H. dafür gewonnen haben, bei der Tat Fahrdienste zu übernehmen. "Durch zahlreiche Maßnahmen sollte zudem die Täterschaft der Angeklagten, insbesondere die Täterschaft des Angeklagten Peter M. verschleiert werden", heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft.

Im Verlauf des 20. Oktober soll dann Heinz-Dieter W. im Gebäude eine Vielzahl von Grillanzündern und Bastmatten verteilt und zudem Lampenöl und Benzin auf Holzgegenstände, Stoffe und Decken geschüttet haben. Zudem soll er zur Vortäuschung eines Einbruchs eine Kellerluke sowie zwei Automaten aufgebrochen haben.

Gefahr für die Anwohner

Der zur Tatzeit 20 Jahre alte Angeklagte Michel D. soll sich am 21. Oktober zu dem Gebäude begeben haben, wobei er von der damals ebenfalls 20 Jahre alten Laura H. gefahren worden sei. Michel D. soll anschließend den restlichen Inhalt der von Heinz-Dieter W. für ihn bereitgestellten Benzinkanister im Gebäude verteilt und anschließend die von ihm gelegten Benzinspuren angezündet haben. Der Brand habe sich schnell zu einem Vollbrand ausgebreitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe ein Übergreifen auf das Nachbarhaus vermieden werden können. Für die darin schlafenden Bewohner soll eine "konkrete Gefahr" durch Raucheinwirkung und ein Übergreifen des Feuers bestanden haben.

Peter M., der sich zur Tatzeit in Köln aufgehalten haben soll, soll später seiner Versicherung gegenüber die ihm angeblich aus dem Versicherungsvertrag zustehenden Ansprüche geltend gemacht haben. Peter M., Michel D. und Heinz-Dieter W. befinden sich seit ihrer Festnahme Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar in Untersuchungshaft. Für den Prozess, der am Dienstag um 9 Uhr beginnt, sind sieben Verhandlungstage angesetzt.