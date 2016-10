Lokalmatadore schneiden gut ab

Schritt für Schritt, jeder in seinem Tempo - und das Ziel vor Augen. Knapp 1300 Läufer starteten am Sonntag beim ersten Franklin Meilenlauf. "Das ist für die Premiere schon eine super Teilnehmerzahl", freut sich Organisator Christian Herbert. Dabei lockte die Strecke so manch einen Teilnehmer an, denn es ging nicht nur durch schöne Natur im Bürgerpark und rund um den Vogelstangsee. Die Läufer wurden durch die ehemaligen US-Armeegelände der Benjamin Franklin Village, sowie die Funari, Sullivan und Spinelli Barracks geschickt. Gegenden, die eigentlich gut gesichert und kaum begehbar sind.

"Ich wollte es eigentlich als Trainingslauf nehmen und weil mich die Umgebung interessiert", gab auch Tobias Arnold vom "engelhorn sports team" der MTG Mannheim zu, aber: "Mein Trainer meinte dann, ich soll es als Wettkampf angehen." Zum Glück, denn Arnold wurde über die Halbmarathon-Strecke Dritter und somit stärkster Lokalmatador. 1:12:02 Stunden brauchte der Medizinstudent, der normalerweise auf kürzeren Distanzen zu Hause ist. Für Platz eins reichte es nicht, den holte sich der Marokkaner Khalid Lablaq in 1:05:36 vor Tilahun Babsa von Spiridon Frankfurt (1:07:30).

Trotzdem war Arnold zufrieden: "Sogar sehr. Ich bin ohne Erwartungen reingegangen und habe die ganze Woche trainiert." Eine andere Erwartungshaltung hatte Teamkollegin Lea Düppe in der Damen-Konkurrenz. Nach ihrem Sieg beim Dämmermarathon Anfang Mai über die 21,0975 Kilometer ging sie auch beim Franklin Meilenlauf als Favoritin an den Start - und wurde ihrer Rolle gerecht. "Es war von Anfang an ein ziemlicher Kampf, aber die Strecke ist schön und flach", so Düppe nach ihre Zeit von 1:22:16. Dabei hat sie gerade einen Umzug hinter sich, mit der Masterarbeit angefangen und neben einer normalen 40-Stunden-Arbeitswoche auch noch die Vorbereitung für den Marathon in Frankfurt in den Beinen.

Trotzdem konnte sie sieben Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte, Karin Kaiser, herauslaufen. "Jetzt habe ich einen Stein bekommen. Ist mal ein anderer Pokal", zeigte sich Düppe am Ende zufrieden und hielt ihre Trophäe in der Hand. Die Veranstalter hatten sich zur Premiere ein besonderes Souvenir als Pokal einfallen lassen: Ein Stück Stein von der Franklin Village, auf den die Siegernamen eingraviert waren. "Gut aufheben, das wird mal genauso wie ein Stein von der Berliner Mauer", zwinkerte Organisator Stephan Buchner bei der Siegerehrung des Kinderlaufs den Kids zu.

Der Nachwuchs startete vor den Großen und nahm am Meilenlauf teil (1,6 Kilometer ). Dort dominierte der TV Viernheim mit insgesamt drei Treppchenplätzen bei den Jungen und Mädchen. Beim 9-Meilenlauf kamen die Sieger aus Mannheim. Während Franziska Fleck (Soprema Team TSV Mannheim) in 1:00:16 Stunden bei den Damen gewann, konnte sich Grundschullehrer Tobias Hahn bei den Herren durchsetzen (52:25) und startete dabei auch noch für das Team "Vogelsstanggrundschule". Eine nette Geste, die zum gesamten Tag passt. "Ich denke, dass daraus eine neue Tradition entstehen kann", so Oberbürgermeister Peter Kurz zur Premiere des Franklin Meilenlaufs. (tb)