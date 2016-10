Film-Premiere mit Stars im Cineplexx

"Die Welt der Wunderlichs" / Dreh in Mannheim :

Eine Portion Glanz und Glamour liegt in der Luft des Cinemaxx. Im Blitzlichtgewitter posieren die Schauspieler Steffen Groth, Martin Feifel und Katharina Schüttler sowie Regisseur Dani Levy gut gelaunt auf dem Roten Teppich im Foyer. Einige Besucher halten den Moment mit der Handykamera fest. Ein Hauch von Hollywood, der Anlass für das Staraufgebot ist die Premiere von Levys neuem Film "Die Welt der Wunderlichs". Die Baden-Württemberg-Premiere hat nicht ohne Grund in Mannheim stattgefunden. Denn große Teile des Films wurden in der Quadratestadt gedreht.

Rund 500 Cineasten sind bei der Erstaufführung dabei. Unter ihnen ist Manuela Klein. "Wir haben die Tickets gewonnen", freut sich die Ludwigshafenerin und hofft im Laufe des Abends die Schauspieler aus der Nähe zu sehen. "Ein Autogramm wäre nicht schlecht", gesteht sie.

Benedikt Crisand und Lisa Schadt, die bei "Mannheim- Neurosen zwischen Rhein und Neckar" mitgewirkt hatten, sind schon gespannt. "Es ist schön, regionale Filme zu unterstützen", sagt der Schauspieler. Martin Krenz aus Heidelberg freut sich, Hannelore Elsner auf der Leinwand zu sehen. Freundin Sarah Wiegering hofft, Filmplätze in der Quadratestadt wieder zu erkennen.

Mannheimer Film-Flair

In dem Kinofilm geht es um Mimi Wunderlich (Katharina Schüttler), die sich als alleinerziehende Mutter des hyperaktiven Felix (Ewi Rodriguez) durchschlägt. Ihr Ex-Mann Johnny (Martin Feifel), ein Rockstar, verbringt seine Zeit am liebsten mit Groupies und Alkohol. Mimis Mutter Liliane (Hannelore Elsner) ist depressiv, der Vater (Peter Simonischek) manisch-depressiv und ihre Schwester Manuela (Christiane Paul) manipulativ. Doch dann soll Mimi bei der Castingshow "Second Chance" teilnehmen.

Eine große Rolle spielt natürlich Mannheim und sein Flair. Verschiedene charakteristische Orte werden dafür in Szene gesetzt. Mal beobachtet der Zuschauer Mimi auf dem Balkon ihrer Wohnung gegenüber des Collini-Centers. Dann braust sie mit Felix auf ihrem Moped durch den Jungbusch. Zu sehen sind unter anderem der Neckarsteg, das Schloss sowie das Theresienkrankenhaus. "Ich mag die Innenstadt mit den quadratischen Straßen", erzählt Levy. "Mannheim ist mir tatsächlich ans Herz gewachsen." Martin Feifel hat die Dreharbeiten genossen. "Man sieht, wenn man beim Film arbeitet, nicht so viel von der Stadt. Aber ich fühle mich wohl hier."

Schließlich schauen sich Premieren-Besucher und Mitwirkende den Film gemeinsam an. Im Publikum sitzen zahlreiche Komparsen. Zu ihnen zählt Luzia Bergmeister. Sie erzählt stolz: "Ich bin einer der Gäste auf der Pferderennbahn." Margot Zakrovsky und Mischlingshündin Stella haben ebenfalls einen kurzen Auftritt in der Komödie. Die Maintalerin findet es besonders schön, gemeinsam mit ihrem Vierbeiner jetzt auf Zelluloid verewigt zu sein. "So ein Hund lebt ja nicht ewig", sagt sie - und streichelt liebevoll Stellas zotteliges Fell.

Als der Abspann läuft, spenden die Zuschauer viel Beifall. Nach der Vorführung nehmen sich die Darsteller Zeit für ihre Fans. Bei ihnen ist der Film gut angekommen. "Man konnte lachen, man konnte weinen, da war alles dabei", lobt Christiane Holloschi. Jetzt möchte sie mit ihrem Sohn Nicolas ein Autogramm von Levy ergattern.

"Der Film war tiefgründig und trotzdem witzig", lautet Kati Sommers Urteil. Marco Hullmann findet die Geschichte sehr authentisch. Evelyn Hofmann und Silke Megdiche nutzen die Gunst der Stunde, um sich von Steffen Groth eine Karte signieren zu lassen - und mit ihm ein Foto zu machen. "Er ist sehr sympathisch", schwärmt Megdiche. Der Film sei sehr nah an der Realität, finden die Mannheimerinnen. Ihr Fazit: egal, welche Probleme es gibt. "Familie geht über alle." (cap)