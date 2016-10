„Nachtigallenallee“ wird grüner

Naturschützer auf der Maulbeerinsel (v.l.): Roland Weiß, Paul Hennze, Gabriele Baier, Andreas Schöber und Matthias Pitz pochen darauf, dass Kahlschläge wie hier am Neckardamm in Zukunft ökologisch besser ausgeglichen werden.

Unterer Neckar in Mannheim:

Es ist ein kompliziertes Kooperationsprojekt, auf das sich Umweltschutzverbände und Schifffahrtsbehörden jetzt geeinigt haben: Einserseits muss der Damm am Neckarkanal aus Sicherheitsgründen gerodet werden, andererseits sollen unterhalb des Damms auf der Maulbeerinsel Holunder-, Hartriegel-, Wildrosen- und Schlehenhecken angelegt werden, um einer Vielzahl von Vögeln und Insekten auch nach nötigen Kahlschlägen am Neckar eine Heimat zu bieten.

Aufwertung des Flussufers

Auf diese Weise, so erklärten Vertreter des Umweltforums und des Aktionsbündnisses Unterer Neckar am Mittwoch, werde das wegen der dort häufig vorkommenden Nachtigallen als "Nachtigallenallee" bekannte Neckarufer zwischen Mannheim und Heidelberg deutlich aufgewertet. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Auseinandersetzungen über einzelne Dammabschnitte gegeben, die gerodet werden mussten. Die Wasserbau-Ingenieure der Schifffahrtsämter hatten dies wegen der Standsicherheit der Dämme veranlasst, ökologische Ausgleichsmaßnahmen wurden oft nicht oder zumindest wenig sachgerecht ausgeführt.

"Wir sind froh, dass wir jetzt besser zusammenarbeiten und die jeweiligen Blickwinkel der anderen Seite mit einbeziehen können", bestätigte Jörg Huber vom Heidelberger Wasser- und Schifffahrtsamt die bei einem klärenden Gespräch Anfang der Woche in seiner Behörde zustandegekommene Kooperation: "Es geht hier schließlich um berechtigte Anliegen des Naturschutzes", wie der Bauingenieur betont.

Fast wörtlich sagt dies auch Thomas Matuszek vom Aktionsbündnis Unterer Neckar, der von den berechtigten Sicherheits-Interessen der Schifffahrt spricht. "Die Rodungen müssen sein", räumen die Umweltschützer ein. "Wenn wir aber rechtzeitig vorher Ersatzpflanzungen anlegen, dann haben wir unterm Strich sogar eine Aufwertung der Nachtigallenallee", erklärte Paul Hennze vom Naturschutzbund (Nabu). Da jetzt im Herbst wieder Bäume gefällt werden dürfen, stehen auch schon bald die nächsten Rodungen an. "Für uns ist wichtig, dass wir so bald wie möglich mit den Ausgleichspflanzungen beginnen können", so die Umweltschützer.

Neben Hennze und Matuszek hatten sich Stadträtin Gabriele Baier (Grüne), die drei Vorstände des Umweltforums, Matthias Pitz, Andreas Schöber (beide Grüne) sowie Stadtrat Roland Weiß (Freie Wähler) beim Ortstermin am Neckardamm eingefunden. Neben dem Heidelberger Wasser- und Schifffahrtsamt sind weitere Behörden für die sogenannte Dammnachsorge, also die Sicherheitskontrollen, zuständig: die Bundesämter für Gewässerkunde (Koblenz) und Wasserbau (Karlsruhe) sowie das Heidelberger Amt für Neckarausbau. Dort hat die Biologin Lara Danielsen einen Blick auf die Belange des Natur- und Artenschutzes - ein Umstand, den das Umweltforum sehr begrüßt.

Auf einer Länge von rund 20 Kilometern besteht das Neckarufer zwischen Heidelberg und Mannheim aus einer Abfolge von sechs Natur- und acht Landschaftsschutzgebieten - eines davon ist das Naturschutzgebiet Maulbeerinsel. Insgesamt hat dieser Natur- und Landschaftspark Unterer Neckar eine Größe von rund 753 Hektar, wovon rund 195 Hektar auf die Naturschutzgebiete und etwa 558 Hektar auf die Landschaftsschutzgebiete entfallen.

Zufrieden über die Zusammenarbeit ist man auch beim Regierungspräsidium Karlsruhe: "Es gibt eine sehr gute Planung des Wasser- und Schifffahrtsamts sowie sachkundige und kompromissbereite Naturschützer", bewertete Sprecher Uwe Herzel auf Anfrage dieser Zeitung die Umwelt-Kooperation am Unteren Neckar salomonisch. (lang)