Streit um Fehlbeträge in der Kasse

Kündigung vor dem Arbeitsgericht: Geld fehlt in Hofladen-Kasse.

Wenn mehrfach Geld in der Ladenkasse fehlt, ist es bei einem Verkaufsteam oft schwierig festzustellen, wer da Bares abgezweigt hat. Dieses Dilemma offenbart sich in dieser Woche beim Arbeitsgericht, als zwei Frauen gegen ihre fristlose Kündigung klagen. Die einst freundschaftlich verbundenen, aber nun heftig zerstrittenen Parteien ringen sich zu einem Vergleich durch - weil wohl keiner aus dem Prozess als Gewinner hervorgehen würde.

Die beiden Frauen, die in dem Laden eines Bauernhofes in der Metropolregion gearbeitet haben, geht es um mehr als ihre Jobs. Die Ältere der beiden Verkäuferinnen - seit Monaten krank geschrieben - betont, dass sie beweisen wolle, kein Geld aus der Kasse des Ladens genommen zu haben. Sie erhofft sich so etwas wie einen Freispruch. "Wir führen keinen Strafprozess", wirft jedoch Rolf Maier, Präsident des Mannheimer Arbeitsgerichtes, ein. In dem Verfahren gelte es nur zu klären, ob für die fristlosen Kündigungen die Voraussetzungen erfüllt sind.

Im Laufe des Kammertermins ergibt sich folgendes Bild: Auf dem Hof duzt man sich, es herrscht viele Jahre ein freundschaftliches Miteinander. Als mit dem landwirtschaftlichen Betrieb auch der Direktverkauf von Obst und Gemüse wächst, vergrößert sich das Ladenteam - was zu Reibereien führt. Jahrelang ist es üblich, Scheine und Münzen in eine Allerwelts-Kasse zu legen. Dann werden "intelligente" Registriersysteme angeschafft - mit der Folge, dass manchmal das abends deponierte Bargeld mit dem elektronisch errechneten Tagesumsatz nicht übereinstimmt.

Mal fehlen 40, dann wieder 50, auch mal hundert Euro. "An Betrug wollten wir gar nicht denken, bei uns lief immer alles in gegenseitigem Vertrauen", sagen die Hofbetreiber. In ihrer "Hilflosigkeit" hätten sie eine Detektei beauftragt. Die installierte Kamera wird jedoch aufgrund eines Softwarefehlers keine Bilder liefern. Als das Überwachungsgerät auffällt, kommt es zu Disputen. Zwei der fest angestellten Mitarbeiterinnen geraten in Verdacht, Geld abgezweigt zu haben - sie werden fristlos entlassen.

Allerdings fehlt eine schlüssige Indizienkette, was der Anwalt der Frauen beanstandet und der Richter bestätigt. Die Hofbetreiber geben an, alles nachreichen zu können. Ziemlich verwundert reagiert Richter Maier, als zur Sprache kommt, dass zwar jede Verkäuferin eine eigene Registrierkasse benutzt, aber abends die jeweiligen Beträge samt Abrechnungszettel in eine gemeinsame Tasche mit doppeltem Fach kommen: "Da könnte ja jede aus dem Fach der anderen Geld herausnehmen - unbemerkt."

Das Gericht plädiert für einen Vergleich. Beim Gütetermin haben die Klägerinnen einen solchen noch abgelehnt. Bei der Verhandlung zeigt sich jedoch: Ein weiter erbittert geführter Prozess würde gegenseitige Wunden nur vertiefen. Nach einer Pause für Gespräche verständigen sich die Parteien auf einen Vergleich. Die Chefs nehmen die Vorwürfe zurück. Man einigt sich auf eine ordentliche Kündigung. Angesichts des beschädigten Vertrauensverhältnisses kann sich keiner der Beteiligten mehr eine Zusammenarbeit vorstellen. wam