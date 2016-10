Mehrgenerationenhaus in Zukunft mit weniger Personal

Weniger Geld, weniger Personal. Zusammengefasst sind es diese beiden Herausforderungen, die Angestellte und Nutzer des Mehrgenerationenhauses in der Alphornstraße aktuell zum Umdenken zwingen. Die Anlaufstelle für Alt und Jung unter der Trägerschaft des Paritätischen galt lange nicht nur als sozialer Treffpunkt, von dort aus wurde auch die Versorgung für Senioren gewährleistet, die eingeschränkt und auf Unterstützung angewiesen sind.

Zwar konnte die komplette Schließung der Einrichtung nun abgewendet werden, gerade aber die Nachbarschaftshilfe ist in den vergangenen zwei Jahren schleichend eingestellt worden. Aus Kostengründen. Auch in der hauseigenen Küche bleiben seit einiger Zeit die Herdplatten kalt. Von ursprünglich etwa 70 Angestellten sind acht übriggeblieben.

Dennoch: In dem Traditionshaus in der Alphornstraße 2a hinterlässt der Frust über die Entwicklung auf den ersten Blick keine Spuren. Es ist Mittwochvormittag: Aus dem Gruppenraum im Erdgeschoss erklingt der dumpfe Sound einer E-Gitarre, Stimmen gesellen sich dazu, die Melodie von "Stand by me" entsteht, "Bleib bei mir" hört man die Truppe singen. 16 junge Alte stehen an den Mikrofonen, sie bilden eine swingende Einheit, freuen sich über den Besuch der Presse: "Die Probe hier am Mittwoch ist unser Höhepunkt der Woche" berichtet Angelika Hager. Faltenrock heißt die Gruppe, in der die 74-Jährige aufblüht.

2012 hatte die Idee einer Rentnerband auf Initiative der Popakademie im Mehrgenerationenhaus Gestalt angenommen. Ulrich Coqui, der die Leitung der Einrichtung vorübergehend übernommen hat, hält die Stellung - im Mehrgenerationenhaus und bei der Bandprobe. "Ich bin froh, dass wir immerhin einige Angebote fortführen können. Es ist so wichtig, dass wir nah bei den Menschen sind", sagt er. Maria Kohler gehört zu Faltenrock und zum Team im Mehrgenerationenhaus, so sehr sie die Chorprobe beschwingt: "Dass sich hier so viel verändert hat, macht mich traurig", sagt sie. Jahrelang hatte sie in der Küche gearbeitet, viele tolle Begegnungen zwischen Jungen, Alten, Deutschen und Ausländern erlebt, nun putzt sie die Flure in der Alphornstraße 2a. "Hauptsache, ich kann hierbleiben", betont sie.

Wie das Konzept für die Zukunft der Einrichtung aussieht, weiß auch Coqui noch nicht genau. Das Programm Mehrgenerationenhaus wird vom Bund mit 30 000 Euro im Jahr gefördert, 10 000 Euro fließen von der Kommune in das Projekt. Der Paritätische trägt mit 25 000 Euro seinen Teil zum Erhalt bei. "Natürlich reicht das nicht", sagt Coqui, der immer wieder Mittel an verschiedenen Stellen beantragen muss, aber auch bekommt. "Ziel muss sein, das Defizit zu begrenzen", erklärt er und verbreitet Hoffnung: "Wir schaffen das, weil es wichtig ist für die Menschen und für die Neckarstadt."

Coqui ist seit Jahrzehnten mit dem Stadtteil verbunden, schätzt das Engagement der Bewohner, die gegenseitige Hilfe durch die Institutionen. Etwa 20 Ehrenamtliche unterstützen seine Idee des Zusammenhalts, investieren viel Zeit und Energie. Mit ihnen an der der Seite will Coqui jetzt vor allem eines erreichen: "Das Netzwerk in der Neckarstadt stärken." Es gebe immer noch zu viel Vereinsamung und Ausgrenzung - "nicht nur von Alten", betont er: "Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, alle ins Boot zu holen." (abo)