Monnem mit einem Monnemer

Wie ein richtiger Fremdenführer sieht Tim Sperber (22) aus. Ausgestattet mit leuchtend blauer Umhängetasche und Schirmmütze fällt er auf in der kleinen Gruppe junger Menschen, die sich vor dem Wasserturm versammelt hat. Samstagmorgen um halb elf ist er "zum Dienst" angetreten - und das freiwillig.

Der Student bietet in seiner Freizeit kostenlose Stadtführungen an. Es geht ihm darum, als Einheimischer anderen sein "Monnem" zu zeigen. Das Konzept hat der Weltenbummler selbst in Berlin, Tokyo und New York erlebt, wo ihm junge Leute ihre Heimatstadt zeigten.

Der Mannheimer in dritter Generation wird seine Gruppe jedoch nicht zu den typischen Sehenswürdigkeiten führen, sondern auf den Pfaden leiten, die jeder Mannheimer tagein, tagaus nutzt - die Kunststraße hinunter, über den Parade- zum Marktplatz, durch das Türkenviertel zum Jungbusch und am Ende kurz zum Schloss. "Ich kenne so viele Geschichten und habe Insidertipps", sagt Sperber. "Das möchte ich mit anderen teilen."

Wenn der Almenhofer loslegt, hört man ihm den Stolz auf seine Stadt an. Immer wieder fällt ihm etwas ein. "Dort kann man gut essen", sagt er zum Beispiel - und zeigt mit dem Finger auf ein orangefarbenes Haus am Marktplatz. Ein wenig später erzählt er etwas über Mannheims Fußballvergangenheit, in der der VfR schon mal Deutscher Meister gewesen sei - vor ungefähr gefühlten hundert Jahren.

"Ist schon ein bisschen her", lenkt Sperber ein, "doch jetzt ratet mal, was die Spieler dafür bekommen haben!" Er lächelt und wartet ab. "20 Mark?" rät jemand. "100 Mark?" "Eine Flasche Olivenöl und ein Stück Kernseife", lautet die Antwort. Öljakob habe sich der Sponsor damals genannt, "da war das ja nahe liegend."

Es ist eine von den vielen Geschichten, mit denen der 22-Jährige aufgewachsen ist. Bei dem berühmten Fußballspiel sei damals auch der Großvater der Lehrerin seines Bruders einer der Kicker gewesen. Sein Wissen hat der Sportmanagement-Student also aus dem nächsten Umfeld. Manches hat er auch selbst miterlebt - wie damals die Messerstecherei mit einem Toten, genau vor dem Polizeirevier in H 4: "Ich wollt' mir gerade 'nen Döner holen und hab'die Absperrung ignoriert." Mord- und Totschlaggeschichten gehören auch zu den Stadtrundgängen dazu - Sperber registriert dann die "Ahs" und "Ohs" seiner Touren-Teilnehmer.

Gerade hat er die Teilnehmer seiner Tour in den Jungbusch geführt. Die kleine Gruppe hört aufmerksam zu. Dann geht es weiter zur Popakademie. Sperber wirkt wie der ideale Repräsentant der jungen, kreativen Szene, vor dessen Kulisse er nun steht. Klar, dass da auch Themen wie Radio Sunshine und das Elektrofestival Time Warp drankommen und über die jungen Galerien, Startups, Läden und Partys geplaudert wird.

Für Tim Sperber, der gerade in Köln wohnt, ist klar, dass er langfristig wieder nach Hause kommen wird. Ein bisschen konnte er heute auch Johannes Mogl überzeugen. Der Bayer wohnt seit Mai hier, hat aber erst drei Wochenenden in der Stadt verbracht. "Mannheim ist gar nicht so hässlich", gibt er zu. Seine Freundin hat es eilig, sie hat während der Führung den Markt für sich entdeckt und möchte gleich dorthin. Auch Mona Droll, selbst Mannheimerin, hat die über zweitstündige Tour gerne mitgemacht. "Tim erzählt wirklich witzig, ich habe heute viel Neues über Mannheim gelernt."

(Von unserer Mitarbeiterin Uta Nabert)