Sanddünen, Seilbahn und See

Die U-Halle möchte das Planungsbüro zumindest in ihrer Struktur erhalten. Eine Idee: Der Einsatz von Wasser zwischen den Flügeln - mal komplett, mal in Teilen.

Stefan Proetel

In sechseinhalb Jahren soll die Bundesgartenschau in Mannheim stattfinden. Am 22. September 2013 stimmten die Mannheimer in einem Bürgerentscheid über die Buga - überwiegend auf dem Gelände der ehemaligen Spinelli-Kaserne und unter Einbeziehung eines Teils der Feudenheimer Au - ab. 50,7 Prozent waren damals für die Pläne, 49,3 Prozent dagegen. Rechtlich bindend war der Entscheid drei Jahre lang.

Bürgerentscheide sind verbindlich. Dies gilt für drei Jahre. Diese Frist ist in Mannheim nun abgelaufen. Das Ende dieser Bindungsfrist hat laut Stadt keine Auswirkungen auf das Fortschreiben des Grundkonzepts, das unter anderem durch geänderte Rahmenbedingungen (wie die Nicht-Verlegung der Straße) erforderlich wurde. Für das Erarbeiten von Varianten und Gemeinderatsbeschlüsse bestehen demzufolge keine rechtlichen Einschränkungen.

Die Landschaftsarchitekten der Firma RMP Stephan Lenzen sind dabei, die Planung für eine Bundesgartenschau mit der Straße "Am Aubuckel" zu realisieren. Die Verlegung der Straße hatte der Gemeinderat abgelehnt. Die derzeitigen Überlegungen sind auch Ergebnisse der Diskussion mit dem Gemeinderat. Dazu gehört der mögliche Einsatz einer Seilbahn.

Die Ergebnisse ("Masterplan Grünzug Nordost") sollen im Frühsommer 2017 dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden.

Ziel von Stephan Lenzen ist es, das Spinelli-Gelände mit den Bundesgartenschau-Orten von 1907 und 1975 zu verbinden: die Innenstadt rund um den Wasserturm und den Luisenpark. Eine Möglichkeit wäre es deshalb, die Seilbahn an der Kurpfalzbrücke starten und auf Stadtseite parallel zum Neckar fahrenzulassen. Die Seilbahn wäre rund drei Kilometer lang und würde in einer Höhe von rund 35 Metern auch Teile des Luisenparks überqueren. Östlich des Teehauses könnte sie über Neckar, Maulbeerinsel, Feudenheimer Straße und Au zur Buga führen.

Geplant ist, in der Nähe des Teehauses eine Ein- und Ausstiegsmöglichkeit zu schaffen. Dort könnten Besucher in den Luisenpark gelangen. Denkbar ist ein weiterer Einstieg in der Nähe der Friedrich-Ebert-Brücke. Die Seilbahn hätte eine Transportkapazität von 2400 Personen pro Stunde. Überlegungen in Richtung einer neuen Fußgängerbrücke über den Neckar bezeichnet Schnellbach als vermutlich zu teuer. Auch die Idee einer Anbindung per Eisenbahn werde unter anderem aus diesem Grund scheitern.

Die Stadt bemüht sich laut Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Mannheimer Buga-Gesellschaft, weiter um eine Realisierung, weil sie eine Seilbahn als attraktiven Teil des Verkehrskonzeptes sieht. Schnellbach: "Wir ermitteln in den nächsten Monaten sorgfältig die erforderlichen Daten, Kosten, entstehende Synergien et cetera und werden diese mit dem Anbieter und der Buga-Gesellschaft in Erfurt prüfen." Auch eine Einbeziehung der Buga in Schwerin (2025) sei vorstellbar, sollte dort eine Seilbahn Thema sein.

Auch Erfurt plant weiter mit einer Seilbahn. Grund: Die Buga wird in Erfurt auf drei verschiedenen Flächen stattfinden. "Eine Seilbahn wäre eine sinnvolle Alternative im Verkehrskonzept", sagt Buga-Sprecher Henry Köhlert. Wie sich der Verzicht Heilbronns auswirke, sei noch nicht zu beantworten. Das Prinzip des Teilens einer Seilbahn sei "cool". Aber klar sei auch: "Wir wollen eine schwarze Null!"

Die Stadt Mannheim geht davon aus, dass viele Besucher mit der Bahn anreisen. Aus diesem Grund soll der Kaiserring zwischen Bahnhof und Wasserturm zu einem Boulevard werden. Zudem sollen der Bereich Wasserturm und die Augustaanlage eingebunden werden.

Stephan Lenzen plant laut Schnellbach tatsächlich in diese Richtung. Ein Turm auf Spinelli solle seiner Meinung nach eine gute Aussicht über das Gelände bieten, aber auch eine Funktion haben. 1907 stand das Wasser im Mittelpunkt, 1975 das Thema Telekommunikation. Für 2023 könnte sich Lenzen eine Art Energiespeicher vorstellen.