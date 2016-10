SPD will mit Rebmann endlich das Direktmandat

In Großbuchstaben ist "Bundestagswahl 2017" an die Wand projiziert. Vielleicht als Erinnerung für die SPD-Mitglieder, die am Samstagmorgen in die Aula der Gotthein-Schule gekommen sind. Denn mindestens genauso sehr wie diese nächste große Wahl beschäftigt die Mannheimer SPD an diesem Vormittag noch immer die letzte große Wahl, die für den Landtag. "Wir haben da einen furchtbaren 13. März erlebt", sagt Leni Breymaier - sie kandidiert in der nächsten Woche beim Landesparteitag als SPD-Vorsitzende und war am Samstag auf "Werbetour" zu Gast.

An diesem "furchtbaren 13. März" hatte die SPD in Baden-Württemberg 12,7 Prozent der Stimmen bekommen. Abgeschüttelt hat die Partei das noch lange nicht. Am Samstagmorgen ruft darum nach über einer Stunde Debatte und Reden der Europaabgeordnete Peter Simon ziemlich lautstark in den Saal: "Lasst uns darauf zurückkommen, warum wir eigentlich hier sind: Dies hier ist die Krönungsmesse für Stefan Rebmann!" Ab jetzt müsse die Mannheimer SPD Vollgas geben - Schluss mit der Vergangenheit, "heute ist Tag eins der Zukunft".

Der, um den es geht, hat zu diesem Zeitpunkt noch kein Wort auf der Bühne gesprochen: Stefan Rebmann. Dabei ist es die Nominierungskonferenz für den Bundestagskandidaten. Und es tritt nur einer an, Rebmann eben.

Die Krönung gelingt dann noch. Die zweite Hälfte der Versammlung gehört Rebmann und der Bundestagswahl. 94 Prozent der Delegierten wählen den Bundestagsabgeordneten zum Kandidaten für die kommende Wahl. Die Erwartungshaltung, die der Kandidat selbst und viele andere immer wieder betonen, ist klar: Die SPD will das Direktmandat zurückholen, das seit 2009 zwei mal Egon Jüttner für die CDU gewonnen hat. Der letzte, der das für die Sozialdemokraten in Mannheim hinbekommen hatte, war auch dabei am Samstag: Lothar Mark. 2017 soll das Rebmann gegen den CDU-Kandidaten Nikolas Löbel gelingen. "Wenn wir es gegen Löbel nicht schaffen, dann müssen wir uns wirklich Sorgen machen", sagt ein SPD-Mitglied an diesem Vormittag.

Doch es ist eine Menge, die die Sozialdemokraten zurzeit umtreibt und viel davon ist auch hier in der Gotthein-Schule Thema. Dabei fällt es der Partei sichtlich schwer, sich auf die Bundestagswahl zu konzentrieren. Rebmann versucht in der Aula dennoch, die Richtung vorzugeben: "Wenn wir nächstes Jahr über Burkas diskutieren, dann werden wir die Wahl verlieren, wenn wir darüber reden, wie wir das Land gestalten wollen, dann werden wir gewinnen." Soziale Gerechtigkeit, Rente, darum soll es gehen.

"Gradraus und bürgernah" sei er, sagt Rebmann selbst über sich, vielleicht nicht der, der Grundsatzreden schreibt. Als Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Entwicklungshilfe befasse er sich damit, wirklich die Fluchtursachen in den Herkunftsländern vieler Menschen zu bekämpfen und so auch das Thema Flüchtlinge in Deutschland in den Griff zu bekommen.

Überhaupt, der SPD-Beitrag in der aktuellen Bundesregierung müsse mehr betont werden, darin sind sich alle am Samstag einig. Denn der Weg in den Bundestag führt für Rebmann nur über ein einigermaßen gutes SPD-Ergebnis bei der Wahl - beim letzten Politbarometer liegt die Partei gerade mal bei 22 Prozent, bei der Wahl im Jahr 2013 kamen die Sozialdemokraten noch auf knapp 26 Prozent. (Von Heiko Brohm)