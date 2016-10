Geteilte Meinungen über die gelbe Tonne

Gestern im Rottannenweg in der Gartenstadt (v.l.): Anwohner Walter Arnold, Lothar Emig und Eva-Maria Koch finden's gut, dass die Wertstofftonne kommt. Daniel Blattersbach von der Firma Knettenbrech und Gurdulic (im Hintergrund) liefert mit seinen Kollegen an die 40 000 Tonnen in ganz Mannheim aus.