Neuer JVA-Chef im Gespräch

In dieser Woche hat Holger Schmitt als neuer Leiter der größten Justizvollzugsanstalt (JVA) im Land seinen Dienst angetreten. Der 43-Jährige, der zuletzt im Ministerium arbeitete, darf nun zwar weniger Konzepte schreiben, allerdings übernimmt er mit der neuen Aufgabe auch die Verantwortung für rund 700 Gefangene. Und nicht nur das: Auf dem JVA-Gelände warten gleich mehrere millionenschwere Bauprojekte auf ihn.

Herr Schmitt, Sie sind seit Montag in der JVA im Dienst. Was war Ihre erste Amtshandlung?

Holger Schmitt: Zuerst habe ich die Frührunde geleitet und mich gefreut, mal wieder den Mannheimer Dialekt zu hören. Da ich viele Leute aus dem Kreis kenne, war es kein schwieriger Einstieg. Danach wollte ich meinen Computer hochfahren, das war deutlich anstrengender, und als ich das geschafft hatte, bekam ich die Schlüssel für die JVA überreicht.

Sie waren zuletzt im Justizministerium. Wo liegt der Unterschied zu Ihrer neuen Aufgabe im Vollzug?

Schmitt: Ich kann jetzt wieder direkter mit den Menschen kommunizieren und muss, so hoffe ich, weniger Konzepte schreiben. Im Justizministerium war ich auch nur einer von vielen Angestellten, jetzt leite ich eine Behörde mit einigen hundert Mitarbeitern und trage die Verantwortung für 700 Gefangene. Das ist eine ganz neue Herausforderung.

Welche JVA-Themen liegen Ihnen besonders am Herzen?

Schmitt: Landesweit beschäftigen uns die steigenden Gefangenenzahlen und das immer schwieriger werdende Klientel, die Zunahme psychisch auffälliger Gefangener. Das sind Themen, die überall in Deutschland diskutiert werden. Ob das auch auf Mannheim zutrifft, kann ich aber jetzt noch nicht sagen.

Was sagen Sie zu dem Sturm, der im Zusammenhang mit dem Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber Al-Bakr über Leipzig hinweggefegt ist?

Schmitt: Ich kann nur beurteilen, was ich aus den Medien weiß. Generell sind Suizidversuche in Justizvollzugsanstalten leider kaum zu verhindern. Wir ergreifen eine Reihe von Maßnahmen, sie zu unterbinden, beispielsweise die Unterbringung in besonders gesicherten Hafträumen, spezielle reißfeste Kleidung oder die gemeinschaftliche Unterbringung mit anderen Gefangenen.

Die Frage ist doch aber, ob der Verdächtige hätte besser überwacht werden sollen.

Schmitt: Da ich Einzelheiten, wie gesagt, nicht kenne, ist die Frage für mich nicht zu beantworten. Man hätte in diesem außergewöhnlichen Fall sicher über eine ständige Überwachung nachdenken müssen, eine Sitzwache zum Beispiel.

Könnten Sie sich vorstellen, die ständige Überwachung eines Gefangenen anzuordnen?

Schmitt: Es ist eine Abwägungsfrage. Schon allein die Feststellung einer Suizidgefahr ist nicht einfach. Es kommt sehr auf die individuelle Situation an, deshalb ist es für mich schwer, konkret zu antworten. Ich möchte es so formulieren: Natürlich geht es um Sicherheit und die persönliche Unversehrtheit des Gefangenen, aber Überwachung ist auch eine Frage der Menschenwürde.

Das Thema kam auf, nur wenige Tage bevor Sie in Mannheim angefangen haben. Sind Sie noch einmal ins Zweifeln gekommen, das Richtige zu tun?

Schmitt: Nein. Die Dimension des Vorfalls war natürlich tragisch. Das steht außer Frage. Aber Zweifel daran, dass ich diese Arbeit hier machen möchte, gibt es nicht.

Die Mannheimer JVA ist die größte im Land. Was steht auf Ihrer Prioritätenliste ganz oben?

Schmitt. Ich lerne die Anstalt ja gerade erst kennen, auch die Mitarbeiter und den Ablauf. Deshalb kann ich dazu noch nicht viel sagen. Priorität haben sicher die Bauprojekte. Das größte Unterfangen ist die Torwache, deren Aufbau sich verzögert. Wir hoffen, dass wir im Sommer 2017 fertig sind. Auch die Arbeiten an der neuen Frauenabteilung laufen auf Hochtouren, ein Ende des ersten Bauabschnitts mit 15 Haftplätzen ist Anfang 2017 zu erwarten. Parallel geht die Sanierung im Sternbau weiter. Außerdem möchte ich mir die vollzuglichen Rahmenbedingungen anschauen: Welche Abteilungen gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten? Unser Ziel sollte die ständige Optimierung sein.

Ihr Vorgänger, Thomas Weber, wohnte in Karlsruhe und hat immer klar gemacht, dass dort auch sein Lebensmittelpunkt bleiben wird. Wie sieht's bei Ihnen aus?

Schmitt: Ich wohne auch in Karlsruhe. Und werde ebenfalls dort wohnen bleiben, weil wir in Karlsruhe mit den Kindern verwurzelt sind. Aber ich freue mich sehr darauf, wieder in Mannheim zu arbeiten. Ich mag die Menschen hier, den Dialekt, und ich gehe gern in die SAP Arena.

Was haben Sie sich dort zuletzt angeschaut?

Schmitt: Kürzlich war ich bei Nickelback. Eines habe ich aber unbedingt noch vor: Ich will mir ein Adler-Spiel anschauen. Das habe ich bisher noch nicht geschafft.

Wie möchten Sie sich selbst unseren Lesern in wenigen Worten vorstellen?

Schmitt: Ich würde mich als offen beschreiben. Ich habe gerne mit Menschen zu tun, bin zugewandt. Ab und an bin ich ein wenig ungeduldig, diese Schwäche will ich nicht verschweigen. (Angela Boll)