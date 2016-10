Polizei nimmt einen Dealer im Quadrat H 1 fest

In der City bescheren sich Bewohner über die Drogenszene. © tröster

Anwohner ist die vagabundierende, offene Drogenszene in der Mannheimer Innenstadt seit Langem ein Dorn im Auge: Jetzt wurde in H 1 ein 29-jähriger Libyer festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Währenddessen haben das Quartierforum Innenstadt/Jungbusch, der Bürgerverein Westliche Innenstadt, der Bürger-und Gewerbeverein Östliche Innenstadt, mehrere Vertreter des Bezirksbeirats Innenstadt und Bürger eine Stellungnahme zur angekündigten Sicherheitspolitik der Stadt verfasst.

"Werden das verfolgen"

Intensiv habe man sich mit den Problemen vor Ort befasst, Probleme durch die Trinker- und Drogenszene immer wieder benannt, und Abhilfe eingefordert, begrüßen die Innenstadt-Akteure die angekündigten Aktivitäten. Der Maßnahmenkatalog, der unter anderem Räume für Trinker vorsieht, sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. "Dessen Umsetzung wollen wir mit wachem Interesse verfolgen", kündigten die Vorsitzenden der Bürgervereine, Wolfgang Ockert und Angela Kräft, sowie die Innenstadt-Bezirksbeiräte Ulrike Ginkel, Christian Kirchgässner, Olaf Kremer, Steven Kunz, Florian Kußmann und Detlef Möller an. Unterzeichnet haben das Schreiben auch zahlreiche Bewohner, Gewerbetreibende und die örtliche Quartiermanagerin.

Papiere werden überprüft

Eine Polizei-Streife hatte am Mittwochnachmittag den 29-Jährigen beobachtet, wie er auf offener Straße Drogen verkaufte. Während der Käufer unerkannt flüchten konnte, wurde der Libyer, wie die Polizei am Freitag mitteilte, von den Beamten kontrolliert. Er zeigte einen italienischen Pass und einen italienischen Führerschein vor, bei denen der Verdacht der Fälschung besteht. Die Papiere werden derzeit vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Stuttgart überprüft. Bei dem sogenannten Fast-ID-Verfahren, dem mobilen Erfassen und Abgleich von Fingerabdrücken, wurde er als ein Gesuchter identifiziert, gegen den noch zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Mannheim vorlagen. Die Durchsuchung seiner Person förderte, laut Polizei, einen Plastikbeutel mit 31 Rauschgiftplomben (in Alufolie verpacktes Marihuana) mit einem Nettogewicht von über 20 Gramm zu Tage, den er am Körper versteckt hatte. Darüber hinaus wurden über 500 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Rauschgiftdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim zur wahren Identität sowie über die Echtheit seiner vorgelegten Dokumente dauern an.