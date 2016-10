Feuerwehr trainiert am Flugplatz für den Ernstfall

Sie rasten auf den letzten Metern mit Martinshorn heran, lockten mit flackerndem Blaulicht auch neugierige Zaungäste herbei: Rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten übten am Samstag auf dem Flugplatz Neuostheim mit der dortigen Flugplatzfeuerwehr gleich mehrere Szenarien - in der Hoffnung, dass sie nie eintreten.

Der letzte Flugunfall liegt schon über sechs Jahre zurück - damals schoss ein aus Wien kommender Geschäftsflieger über die Landebahn hinaus, blieb in der Böschung hängen. "Größere Sachen und Brände haben wir zum Glück recht selten", so Stefan Roth, Einsatzleiter der Flugplatzfeuerwehr. Und doch zählt die Truppe 25 bis 30 Einsätze im Jahr, "meist technische Hilfeleistungen", wie Roth sagt.

Jetzt, bei der Übung, kommt alles zusammen. Aus einer Do 328 - einer Passagiermaschine mit 32 Sitzen, wie sie auch die Rhein-Neckar-Air für Flüge nach Berlin und Hamburg einsetzt - quillt Rauch. Sie steht in einem Hangar, wo an anderer Stelle ebenso ein Feuer ausgebrochen ist, unter zwei großen Chemiebehältern ein Mensch eingeklemmt liegt. Auch auf einem Container und an einer Treppe befinden sich Verletzte.

Amerikanisches jaulendes Sirenengeheul ertönt - denn das Flugfeldlöschfahrzeug hat diesen besonderen Warnton, der sich gleich mit Martinshorn vermischt. Flugplatzfeuerwehr sowie Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Feudenheim und Seckenheim brausen heran. Schläuche werden ausgerollt, Verteiler gesetzt, Strahlrohre angeschlossen, ein Spreizer herangeschleppt, um die eingeklemmte Person zu befreien.

Die Flugzeugpassagiere, dargestellt von Mitgliedern vom Jugendrotkreuz sowie von Flugplatzmitarbeitern, jammern, schreien, stöhnen, humpeln, haben teils ganz schlimm aussehende Wunden. Das Team "Realistische Unfall-Darstellung" vom Roten Kreuz hat sie eigens so geschminkt. Die Feuerwehrleute stützen die noch gehfähigen Patienten, schleppen Schwerverletzte per Rettungsbrett zu den Sanitätern. "Was ist mit ihr, ist sie tot, was ist passiert?", schreit da ein Mädchen, als neben ihr eine junge Frau plötzliche Bewusstlosigkeit spielt. Denn auch das gehört zum Szenario - dass anfangs Unsicherheit, Durcheinander, ja großes Chaos herrscht.

"Sieben Verletzte, davon drei schwer", meldet Philip Bergmann von der Johanniter-Schnelleinsatzgruppe - und ruft wegen der plötzlichen Ohnmacht Kollegen vom Roten Kreuz Seckenheim und Friedrichsfeld zu Hilfe. Die bauen gerade ein Zelt auf, installieren dort Behandlungsplätze, ein Heißluftgebläse. "Das Ziel ist, die Verletzten schon hier zu sichten, eine erste Behandlung zu machen - als Puffer, damit nicht die Krankenhäuser sofort überfordert sind", erläutert Dirk Olbert vom Roten Kreuz, Zugführer der 2. Sanitäts-Einsatzeinheit Mannheim, die mit Rettungs-, Geräte- und Einsatzleitwagen angerückt ist.

Im Ernstfall macht die Sichtung ein Notarzt - doch zu dieser Übung hatte keiner Zeit. Gekennzeichnet werden die Verletzten mit Plastik-Anhängekarten, die per Farbe signalisieren, wie dringend jemand behandelt werden muss - und persönliche Daten festhalten, wenn später Polizei oder Angehörige fragen.

Aber selbst die "Schwerverletzten" mit roten Karten sind gleich darauf putzmunter - um beim zweiten Szenario aus einem verqualmten Keller gerettet oder aus einem mit dichtem Rauch verhangenen Büro geholt zu werden. Hier ist es eine Explosion im Heizkeller, die als Grundlage der Übung angenommen wird.

Doch waren das jetzt sieben Verletzte oder acht - oder noch viel mehr? Schnell kursieren unterschiedliche Zahlen, weil die Kommunikation nicht klappt. Die Flugplatzfeuerwehr benutzt eigenen Betriebsfunk, darf sich gar nicht auf die Kanäle des offiziellen Behördenfunks aufschalten - "eine Schwachstelle, da muss man darüber nachdenken", so Thorsten Becker, Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim und diesmal Übungsbeobachter. Man kann sich nur damit behelfen, dass zumindest die Einsatz- und Abschnittsleiter Handfunkgeräte austauschen. "Aber man muss nur Kleinigkeiten optimieren, im Prinzip lief es gut", urteilt er.

"Sah alles gut aus", findet ebenso Roy Bergdoll, Einsatzleiter und Beobachter der Berufsfeuerwehr. "Uns ging es darum, die Zusammenarbeit mit externen Kräften zu trainieren, und das hat gut geklappt", so auch Stefan Roth zufrieden. (Peter W. Ragge)