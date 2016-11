Qualitätssiegel für Psychologische Beratungsstellen

Die fünf Erziehungsberatungsstellen vom Caritasverband, von der evangelischen Kirche und der Stadt dürfen ab sofort das Qualitätssiegel der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (BKE) tragen. Im Ökumenischen Bildungszentrum sanctclara überreichte Christoph Schmidt, Vorsitzender der BKE, Siegel und Urkunden an die Leiter der Psychologischen Beratungsstellen, Sabine Gaspar-Sottmann (Caritasverband), Bodo Reuser (Evangelische Kirche) und Maria Wolf (Stadt).

"Das Qualitätssiegel wird für vier Jahre verliehen", erklärte Bodo Reuser. Bundesweit seien derzeit nur 50 von 1100 Psychologischen Beratungsstellen damit ausgezeichnet. Das Qualitätssiegel der BKE bestätigt den fünf Beratungsteams und allen, die sie aufsuchen, dass hier die fachlichen Standards für Arbeit und Ausstattung von Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern erfüllt werden.

Gute Zusammenarbeit

Insgesamt 26 Merkmale wurden bei jeder einzelnen der fünf Anlaufstellen geprüft. Dazu gehörten zum Beispiel der freie, unbürokratische Zugang und die Leistungen, die Möglichkeit für eine kurzfristige Beratung in Not- und Krisenfällen, der Schutz des Privatgeheimnisses und eine bestimmte räumliche und personelle Ausstattung. "Hervorgehoben hat die BKE die 20-jährige, kontinuierliche und außergewöhnlich gute Zusammenarbeit der fünf Beratungsstellen in Mannheim", freute sich Reuser. Die fachgerechten Methoden würden mindestens einmal im Vierteljahr im Team reflektiert.

"Wo bei uns Erziehungsberatung drauf steht, ist auch Erziehungsberatung drin, egal, an welche Stelle sich der Ratsuchende wendet", betonte Maria Wolf. "Und je früher umso besser", ergänzte sie. Sie pflegten enge Kooperationen mit den elf Eltern-Kind-Zentren in Mannheim, aber auch mit der Jugendhilfe im Strafverfahren. Sabine Gaspar-Sottmann fügte hinzu: "Durch diese gewachsene Strukturqualität könnten 80 Prozent der Fälle sehr schnelle Hilfe bekommen, weil wir eine offene Sprechstunde haben."

Das heißt, Beratung gibt es auch ohne Anmeldung. Manfred Krusch, Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt Mannheim, erklärte: "Vom Fachverband gelobt wurde auch der regelmäßig aufgelegte und deutschlandweit einzigartige Jahresbericht der Psychologischen Beratungsstellen, und auch die Schnittstelle Hilfestellung/Prävention ist wirklich etwas Besonderes."

Vertraulich und kostenfrei

In den fünf Beratungsstellen steht ratsuchenden Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern ein Team von Beratern aus den Bereichen Psychologie, Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Heilpädagogik zur Verfügung. Alle haben mehrjährige therapeutische Weiterbildungen.

Streng vertraulich und kostenfrei bieten die Einrichtungen Beratung an: bei vielfältigen familiären Konflikten, Überlastungen oder Erziehungsproblemen, aber auch bei kindlichen Entwicklungsproblemen. Auch bei Paarkonflikten, Trennung oder Scheidung sowie in anderen Krisen der Familie stehen die Beratungsstellen mit Rat und Hilfe bereit.

Besonders wichtig sei der niederschwellige Zugang zur präventiven Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien. Die fünf Beratungsstellen sind in ihrer Organisation strukturell von Hilfen, die stärker in die Familie eingreifen können, getrennt. Informationen dürfen ohne Zustimmung der Eltern nicht weitergegeben werden.

"Die einzige Ausnahme besteht darin, wenn das Wohl des Kindes unmittelbar gefährdet ist", sagte Wolf. Daneben bieten die Beratungsstellen auch Präventionsarbeit wie Vorträge für Eltern, themenbezogene Gruppenangebote für Kinder oder Eltern sowie Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte an.

Dass sich die Teams der fünf Beratungsstellen laufend den hohen Anforderungen an eine zeitgemäße Erziehungsberatung stellen, zeigt sich laut BKE auch an der Intensivierung der Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen sowie der kostenfreien Onlineberatung für die Region. (ost)