Glascontainer sorgen für Ärger

Die Party am Samstagabend ist vorüber, der Kater am Sonntagmorgen hält sich in Grenzen. Bloß ärgerlich, dass die Sektflaschen immer noch im Weg stehen. Deshalb rasch zum Glascontainer. Weg damit! Wer so denkt - und vor allem handelt - macht es sich zu einfach. Denn der Einwurf von Flaschen ist sowohl an Sonn- und Feiertagen als auch werktags nach 19 Uhr verboten.

Dass sich viele um den eigentlich nicht zu übersehenden Hinweis auf den Glascontainern nicht kümmern, ist bekannt. Und sorgt immer wieder für Verdruss bei Anwohnern - zum Beispiel an der Ecke Karl-Ludwig-/Richard-Wagner-Straße in der Nähe der Augustaanlage. Davon können dort ein 47 Jahre alter Familienvater und sein zwei Jahre älterer Nachbar ein Lied singen. Die Schlaf- und Wohnzimmer der beiden, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchten, liegen nur wenige Meter von den Containern entfernt. Durch die Straßenflucht mit vierstöckiger Bebauung verstärke sich der Lärmeffekt beim Einwurf von Flaschen.

"Mischen Sie sich nicht ein"

"Wir sprechen die Leute oft an - mit der Bitte, das Altglas nicht unbedingt am Sonntag zu entsorgen", erzählen die Betroffenen. Es gebe durchaus verständnisvolle Reaktionen, wie diese: "Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst." Oder: "Ach ja, stimmt, Sie haben recht, ich mache das künftig unter der Woche." Oft genug bekämen sie aber auch zu hören, sie seien Spießer und: "Mischen Sie sich nicht ein!"

Dabei ist die Rechtslage klar. Wer sein Glas außerhalb der zulässigen Zeiten entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Für Stefan Klockow, den Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, ist es schlicht eine "Rücksichtslosigkeit", die Wertstoffe abends und an Wochenenden zu entsorgen. Bußgelder seien dennoch selten. Zwar gebe es reichlich Beschwerden. Doch "es zeigt in der Regel kaum jemand an". Der Nachweis der Verfehlung sei außerdem schwierig, "wenn irgendjemand mit einer Tasche voller Flaschen zum Container läuft". Eine Chance gebe es eigentlich nur bei Autofahrern, deren Nummernschild man notieren könne. Die Aussage von Zeugen erleichtere dabei die Beweisführung.

Für Ärger sorgen die Glasbehälter allerdings nicht nur außerhalb der zulässigen Zeiten. "Niemand will so einen Container vor dem Fenster haben", sagt Klockow im Gespräch mit dieser Zeitung. Gerade in der Innenstadt tue man sich deshalb sehr schwer, geeignete Plätze zu finden. Auf der anderen Seite falle "insbesondere hier viel Glas an", nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von Gaststättenbetreibern.

Zuständig für Standortsuche, Entleerung und Recycling ist die Firma Remondis, die im Auftrag des Dualen Systems Deutschland (Grüner Punkt) tätig wird. Aber bei der Standortsuche, so Klockow, "sprechen wir ein Wörtchen mit". Auch im Fall von Verstößen sei der städtische Eigenbetrieb der richtige Ansprechpartner: "Wenn es Beschwerden gibt, werden wir tätig." Nicht ausgeschlossen sei, dass man in besonders gravierenden Einzelfällen gemeinsam mit Remondis einen neuen Standort suche.

Zerstörte Lärmschutz-Laschen

Klockow betont, dass die Behälter stets dem neusten Stand der Technik entsprechen sollten. Deshalb seien sämtliche Glascontainer schon seit längerem mit speziellen Kunststofflaschen an der Einwurfstelle ausgestattet. Diese Laschen schließen sich automatisch, wenn eine Flasche durchgerutscht ist - und tragen so zur Lärmminderung bei.

Leider werde die schalldämmende Einwurfvorrichtung immer wieder mutwillig zerstört. "Flaschensammler schneiden sie heraus, damit sie besser in die Container schauen und nach Pfandflaschen suchen können", beschreibt Stefan Klockow das Problem. Aus diesem Grund müsse immer wieder nachgerüstet werden. (bhr)