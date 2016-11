Polizeigewerkschaft widerspricht Löbel

Sicherheitskonzept an Silvester in Mannheim:

"Irritiert" hat Thomas Mohr, Chef der Mannheimer Gewerkschaft der Polizei (GDP), auf die Forderung der CDU nach einem Sicherheitskonzept für die Stadt an Silvester reagiert. "Gerade die CDU im Land hat jahrzehntelang Polizistenstellen abgebaut, und diese Partei fordert nun mehr Präsenz durch die Polizei?", schrieb Mohr am Montag in einer Mitteilung. Gerade an Silvester erhöhe beispielsweise das Polizeipräsidium Mannheim die Mindestdienststärken auf den Revieren in Mannheim, Heidelberg und der Region.

CDU-Stadtrat Nikolas Löbel hatte seine Forderung mit den Worten unterstrichen, dass das Sicherheitsrisiko steige, "wenn an Silvester tausende Menschen an zentralen Stellen und Plätzen in unserer Stadt gemeinsam feiern". Die Ereignisse von Köln wirkten noch immer nach. Sein Vorschlag: "Mehr Präsenz der Polizei, wie zuletzt zu Straßenfasching."

Das hält Mohr für nicht machbar. Dieser habe nur durch Fremdkräfte der Bereitschaftspolizei gestemmt werden können und sei auf Dauer nicht leistbar. Die Bereitschaftspolizisten stünden aber an Silvester oft nicht zur Verfügung, weil sie länderübergreifend eingesetzt seien. Dem Bürger einzureden, dass es an Silvester Zustände wie in Köln geben könne, sei Schwarzmalerei. Mohr verweist auf Polizei-Erfolge im Kampf gegen die Drogenszene am Neckar und gegen Auto-Protzer in der City. Die CDU Mannheim fordert er auf, sich für eine deutliche Erhöhung der Einstellungen bei der Polizei in Stuttgart" einzusetzen. stp