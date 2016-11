Überraschungsbesuch im Unterricht

Von unserem Redaktionsmitglied

Steffen Mack

Montagmorgens nach den Ferien ist die Schüler-Laune nicht unbedingt die beste. Doch eine 13. Klasse der Carl-Benz-Schule zeigt sich blendend gestimmt. Das liegt am Überraschungsbesucher, der unverhofft in den Englisch-Unterricht geplatzt ist. Bülent Ceylan schüttelt jedem zur Begrüßung die Hand, setzt sich in den Stuhlkreis, klappt ein Buch auf und liest vor. Aber nur kurz. Dann unterbricht er sich selbst und lacht: "Is des ne kranke Nummer: Ein Monnemer Türk liest Liebesbriefe von Wolfgang Amadeus Mozart vor!"

Eingefädelt hat das die Stiftung Lesen, zu deren Botschaftern der Comedian zählt. Sie hat der Schulklasse einen Sonderpreis verliehen, weil die sich mit einer originellen Aktion an einem Videowettbewerb der Deutschen Post und des Berliner Museums für Kommunaktion beteiligte. Das Motto lautete (in wenig literarisch anmutendem Deutsch): "Warum heute noch Brief?"

Gegenseitig Briefe geschrieben

Das beantworteten die Mannheimer Gymnasiasten, indem sie sich gegenseitig Briefe schrieben, in denen etwas Positives stehen sollte. "Das war mega gut", schwärmt Roxanne Stahl. "Wir hatten alle total viel Spaß." Daraus wurde ein fünfminütiger Film. "Dass wir dafür irgendeinen Preis bekommen, wussten wir", sagt Jana Riesenacker. "Aber nicht, was für einen tollen." Auch Chantal Bierreth findet, der Überraschungsgast sei "der tollste Preis überhaupt". Klassenlehrer Thorsten Kindermann hat sich Bülent Ceylan als Lesebotschafter aus einer langen Liste gewünscht. "Ich wusste, dass meine Schüler ihn alle kennen und sich für ihn interessieren", erzählt Kindermann später.

Nun sitzt er da, der Überraschungsgast. Das Buch mit den Mozart-Liebesbriefen, das ihm die Stiftung Lesen mitgegeben hat, legt Ceylan relativ schnell aus der Hand. Er spricht lieber über sich, was den Schülern offensichtlich auch sehr recht ist. Er räumt ein, "auch aus Bequemlichkeit" selbst hauptsächlich SMS und Mails zu schreiben. Dennoch sei ein handgeschriebener Brief "etwas Wunderbares". Spontan beschließt er, seiner Mutter einen zum 75. Geburtstag zu schicken. "Wenn sie den aus dem Briefkasten holt, denkt sie bestimmt: Hoffentlich ist ihm nichts passiert."

"Auch voll die Assi-Ecken"

Ceylan, der nur wenige hundert entfernt auf dem Ludwig-Frank-Gymnasium zur Schule ging, schwärmt von seiner Heimatstadt. Mannheim sei so bodenständig, habe "sehr schöne Seiten, aber auch voll die Assi-Ecken". Und gottseidank sei es eine "Multikulti-Stadt".

An diesem Punkt macht Ceylan auch deutlich, dass er sich nicht nur als Botschafter in Sachen Lesen versteht. "Wer wie ich einen Migrationshintergrund hat, an dem geht das Ganze, was derzeit in Deutschland passiert, nicht spurlos vorüber", sagt er. Wichtig sei ihm, da eine klare Haltung zu zeigen - gegen Pegida, gegen die AfD. Bei dem ganzen Rechtspopulismus, der sich in Deutschland entwickle, "will ich meinen Kindern mal sagen können: Der Vater hat sich gewehrt". Die Zustände in der Türkei sowie die Auseinandersetzungen, die sich Anhänger und Gegner von Staatschef Recep Tayyip Erdogan auch hierzulande lieferten, besorgten ihn ebenfalls.

Immer wieder ermuntert Ceylan die Schüler ("sagt Bülent zu mir, sonst komme ich mir so alt vor"), ihm Fragen zu stellen. Das machen sie nur zögerlich, was aber nicht schlimm ist, weil der prominente Gast auch ungefragt sehr unterhaltend zu erzählen weiß. Schließlich will einer wissen, woher Ceylan die Charaktere in seinen Shows hat. Alle seien waschechten Mannheimern nachempfunden, so der Comedian. "Mompfred" etwa dem Hausmeister, der für seine einstige Studendenten-WG zuständig gewesen sei. Als Vorbild für "Anneliese" habe eine Verkäuferin gedient, für "Harald" ein früherer Nachbar seines Vaters.

Am Ende lädt Ceylan die ganze Klasse zu einem seiner Auftritte Ende April 2017 in der SAP Arena ein. Zudem bekommt jeder Schüler ein Autogramm und darf ein Selfie mit dem Überraschungsgast machen. Die Jugendlichen sind begeistert. "Ich fand Bülent im Fernsehen immer schon sehr nett", sagt Maria Kaklidou. "Aber wenn man ihn so in echt erlebt, ist er sogar noch netter."

Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim