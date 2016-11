Claudius Kranz will CDU-Fraktionschef werden

Claudius Kranz (re.) mit Nikolas Löbel, dem CDU-Kreisvorsitzenden. © Prosswitz

Zuletzt war Claudius Kranz fünf Tage im Schwarzwald wandern. Nach seiner Rückkehr macht der Christdemokrat nun auf Anfrage dieser Zeitung offiziell, was schon vermutet wurde: Er will den Vorsitz der CDU-Fraktion im Gemeinderat übernehmen. Deren bisheriger Chef, Carsten Südmersen, hatte Mitte Oktober angekündigt, sein Amt aufzugeben.

"Ich habe mit allen Mitgliedern der Fraktion Gespräche geführt und dabei viel Zustimmung erfahren", sagt Kranz. Seines Wissens beabsichtige auch niemand sonst, bei den im Dezember zur Mitte der Legislaturperiode anstehenden Wahlen als Vorsitzender zu kandidieren.

Südmersen hatte seinen Rückzug beruflich begründet. Nach zwölfeinhalb Jahren als Fraktionschef wolle er wieder verstärkt seiner eigentlichen Arbeit als Unternehmensberater nachgehen. Zudem habe er "praktisch kein Privatleben" gehabt.

Mit einer ähnlichen Begründung hatte Kranz 2014 den CDU-Kreisvorsitz aufgegeben. Dieser Posten sei mit häufigen Abendverpflichtungen in den Ortsvereinen viel zeitaufwendiger gewesen, sagt er. "Als stellvertretender Chef der Fraktion habe ich für sie bisher schon viele Termine wahrgenommen. Da kommt nicht mehr allzu viel dazu." Und falls die Belastung doch zu stark sei, werde er den Vorsitz nach der Kommunalwahl 2019 den Vorsitz wieder räumen, so der Rechtsanwalt.

Als Fraktionschef wolle er das Profil der CDU im Gemeinderat schärfen, kündigt Kranz an. In der Vergangenheit sei man zu viele Kompromisse mit der von SPD-Oberbürgermeister Peter Kurz geführten Verwaltung eingegangen. "Wir dürfen uns nicht einfach abspeisen lassen", sagt Kranz. "Bisher war es oft so: Wenn die Verwaltung etwas will, dann geht es, wenn der Gemeinderat etwas will, dann geht es nicht." Als jüngstes Beispiel nennt er den Bebauungsplan Schwarzwaldviertel, den die CDU zunächst vergeblich beantragt habe.

Aber führt eine stärkere Abgrenzung zur Stadtverwaltung nicht auch zu Konflikten mit den christdemokratischen Bürgermeistern, Kämmerer Christian Specht und Wirtschaftsdezernent Michael Grötsch? Diese Gefahr sieht Kranz nach eigenem Bekunden nicht. "Wir hatten in der Vergangenheit ja schon ab und an mal unterschiedliche Auffassungen, etwa bei der Grundsteuer." Dabei gehe es ihm auch immer nur um die Sache, nie um eine Konfrontation zur Profilschärfung.

Der CDU-Kreisvorsitzende Nikolas Löbel zeigt sich erfreut von Kranz' Kandidatur: "Wir kennen uns schon lange, haben ein enges und gutes Verhältnis." Zuerst zollt er allerdings Südmersen "absoluten Respekt" für die Arbeit als Fraktionschef. Die große Geschlossenheit, die mittlerweile in der Mannheimer CDU herrsche, sei auch Südmersens Verdienst.

Von Steffen Mack