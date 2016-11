Kälte schiebt den Umsatz an

Todiras Mihai (links) und Daniel Gheorghe Covaci wechseln in der Werkstatt in der Zielstraße an rund 70 Autos täglich die Reifen.

Die ersten leichten Minusgrade in diesem Herbst, das erste Mal Glatteiswarnungen, und schon zucken morgens viele Autofahrer zusammen - sind die Winterreifen schon montiert? In den Werkstätten sorgen die aktuellen Wetterbedingungen jedenfalls für Hochbetrieb. Auf den Straßen der Stadt gab es bislang aber keine Probleme, "wetterbedingte Unfälle haben wir noch nicht", sagt Heiko Kranz, Sprecher der Polizei.

Mihai Todiras und Daniel Gheorghe Covaci dagegen bekommen das Wetter sehr deutlich zu spüren. Beide arbeiten als Monteure in einer Autowerkstatt, und derzeit steht eben vor allem eines an: "Wir wechsel Reifen." An gut 70 Autos am Tag nehmen die beiden die Sommerreifen ab und ersetzen sie durch die Winterpneus. Wer zurzeit bei einer Autowerkstatt seine Reifen tauschen lassen möchte, der braucht Geduld oder muss den Termin im Vorhinein vereinbaren. "Bei uns sind es derzeit rund fünf bis sechs Tage Wartezeit auf einen Termin", heißt es etwa bei Pneumobil in der Zielstraße, wo Todiras und Cavaci schrauben, was das Zeug hält. Bei vielen anderen Werkstätten sieht es kaum anders aus.

"Ich bin etwa jedes Jahr um diese Zeit hier", sagt Rudolf Abt. Er sitzt im warmen Büro der Werkstatt und wartet, dass sein Wagen an der Reihe ist. "Das aktuelle Wetter ist für mich jetzt nicht der Grund, den Termin habe ich ja auch schon vor einiger Zeit ausgemacht." Abt ist im kalten Halbjahr schon immer auf Winterreifen unterwegs, auch, als das noch nicht so weit verbreitet war wie heute. "Aber ich bin viel unterwegs, auch außerhalb Mannheims und im Ausland, da braucht man das schon."

Mit Winterreifen hat Georg Beneken nicht unbedingt viel zu tun, dem Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) geht es eher um ein anderes Thema: "Bei Radlern ist jetzt natürlich besonders die Sichtbarkeit im Verkehr von Bedeutung", sagt er. Berufspendler sind dabei seiner Erfahrung nach oft gut ausgestattet, wer seltener aufs Rad steige oder Kinder und Jugendliche dagegen, die seien öfter mal unbeleuchtet unterwegs. "Geisterradler", so warnt Beneken, die gefährdeten sich erstens selbst und schadeten zweitens auch noch dem Ruf der Fahrradfahrer. Spätestens wenn die Straßenbeleuchtung angeht, sollte man auch das Licht einschalten - "dann ist es offiziell dunkel".

"Eine weitere große Sache ist für Radler im Herbst und Winter natürlich Kälte und Nässe", sagt Georg Beneken - der selbst jeden Tag auf sein Fahrrad steigt. "Gegen die Kälte kann man sich ja noch schützen, bei der Nässe wird es da schon schwieriger." Regentage schrecken eben auch eingefleischte Radler.

Die Nässe wiederum macht Michael Steinbrunner keine Probleme. Der Gartenbautechniker von Blumen Beier hat die Temperaturen im Blick. "Viele mediterrane Pflanzen müssen rein, wenn es richtig frostig wird", sagt er. Während es Oleander noch etwas draußen aushalten, sollten etwa Oliven und Zitrusgewächse zumindest schon mal an die Hauswand rücken. Danach sei die Arbeit für Freizeitgärtner aber fast erledigt. "Immergrüne Hecken kann man nochmal kräftig wässern, die brauchen das für den Winter", sagt Steinbrunner, dann bleibe viel Zeit, die Füße hochzulegen. Erst Ende Februar, Anfang März, gebe es für Hobbygärtner wieder etwas zu tun.

Fest zum Herbst gehört auch die klassische Erkältung. "Schon seit September wird das mehr", sagt Hausarzt Horst Eschwey. Besonders die Schwere der Erkältungen nehme zu. Besonderheiten gebe es bislang aber keine, "das ist so, wie es zu erwarten ist, typische Erkältungssymptome eben". Schwere Grippeverläufe hatte der Hausarzt aus der Oststadt bislang nicht.

Als Schutz vor Erkältungen rät Eschwey zu gesunder Ernährung, angepasster Kleidung, gelüfteten, nicht überheizten Räumen - und von Kranken solle man sich wenn möglich fernhalten. "Bleiben Sie gesund", sagt er zum Abschluss. (Von Heiko Brohm)