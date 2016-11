GBG kann Gebäude abreißen

Die letzten Mieter ziehen aus den Wohngebäuden an der Carl-Benz-Straße in der Neckarstadt-Ost, nun soll der Abriss starten. Vorne ist die Stelle zu sehen, wo bereits ein Gebäude abgebrochen worden ist.

Der Abriss war umstritten - und ist es teilweise immer noch. Doch die GBG hat auf dem Weg zu einem neuen Wohnquartier in der Neckarstadt-Ost einen großen Schritt gemacht: Fast alle der bisherigen Mieter sind ausgezogen, die letzte tut dies der Gesellschaft zufolge in diesen Tagen. Einige Bewohner hatten das Projekt der städtischen Baugesellschaft immer wieder verzögert - weil sie nicht auszogen.

Die GBG will an der Stelle in der Carl-Benz-Straße neue Wohnhäuser mit Tiefgarage bauen, mit den Grundstückskosten liegt das Projekt bei fast 28 Millionen Euro.

Von den vier Wohngebäuden zwischen der Carl-Benz-Straße und der Mainstraße stehen schon jetzt nur noch drei, das erste wurde im Sommer abgerissen. In den nächsten Monaten sollen nun auch die übrigen Blocks abgebrochen werden, insgesamt fallen dadurch 130 Wohnungen weg, in den vergangenen Jahren wohnten nur noch 69 Mieter dort. Neu entstehen werden sieben Gebäude, die Gesamtwohnfläche bleibt in etwa die gleiche, die Zahl der Wohnungen sinkt auf 92. Die einzelnen Einheiten werden dabei deutlich größer.

Miete verdoppelt sich

Und natürlich auch teurer - genau daran entzündete sich die Kritik an den GBG-Plänen. Die bisherigen Gebäude aus den 1950er Jahren boten zuletzt nur noch einfachsten Standard: Wenig Platz, statt Zentralheizung nur Einzelöfen, keine richtigen Bäder - dafür allerdings auch extrem günstige Mieten von unter fünf Euro. Der spätere Mietpreis der Wohnungen stehe noch nicht fest, sagt GBG-Sprecher Christian Franke auf Nachfrage. Es ist aber davon auszugehen, dass er nicht unter zehn Euro pro Quadratmeter liegen dürfte.

"Gutes Wohnen nur für Reiche?" steht auf einem Plakat, das halb abgeblättert an einem der Häuser klebt, und darunter: "Gentrifizierung und soziale Ausgrenzung stoppen". Vergangenen Winter hatte es bereits eine Besetzung von zwei leerstehenden Wohnungen durch Aktivisten gegeben, danach folgten Demos - der Vorwurf: Die GBG vertreibe Menschen, die nur geringe Mieten zahlen können, aus dem Viertel.

Politisch übernahm Die Linke die Kritik, Stadtrat Thomas Trüper hat mehrfach darauf hingewiesen, dass gerade die günstigen Wohnungen in Mannheim fehlten, wie sie jetzt von der stadteigenen Tochter abgerissen würden. Durch diese Politik würden Menschen mit geringem Einkommen aus der Stadt vertrieben.

Das städtische Unternehmen weist den Vorwurf der Gentrifizierung, also Vertreibung von Bewohnern, zurück: Man habe allen bisherigen Mietern eine Angebot für eine günstige Wohnung in der Neckarstadt-Ost gemacht, fast 90 Prozent der Betroffenen seien darauf eingegangen. "Wir wissen natürlich, dass es ein großer Schritt für die Menschen ist, ihre Wohnungen zu verlassen", sagt Sprecher Franke. "Aber von Gentrifizierung kann man hier wirklich nicht sprechen."

GBG-Chef Karl-Heinz Frings begründet das Vorgehen mit dem Alter vieler Wohnungen. "Über 70 Prozent unseres Wohnungsbestandes ist über 45 Jahre alt", sagt Frings. "Um auch weiterhin zukunftsfähig zu sein, werden wir punktuell durch Neubau unseren Bestand verjüngen." Die GBG nennt das Gesamtprojekt "Main-Kinzig" und zählt dazu auch die bereits erfolgte Sanierung von mehreren benachbarten Gebäuden. Für Bestandsbewohner gelte dort weiter eine Miete von 6,20 Euro pro Quadratmeter.

Seit Jahren weist die GBG auf das Alter ihres Bestands hin, darum wollte sie 2014 auch mehrere Wohnhäuser am Adolf-Damaschke-Ring in Feudenheim abreißen und durch Neubauten ersetzen. Dort aber hat die Gesellschaft kaum andere Wohnungen und konnte den Mietern darum wenige Angebote im Stadtteil machen. Der Widerstand aus Politik, etwa aus dem Bezirksbeirat, wurde so groß, dass die GBG ihr Vorhaben schließlich deutlich reduzieren musste.

Im Fall der Carl-Benz-Straße/Mainstraße räumt die GBG ein, dass man vielleicht nicht schnell und transparent genug vorgegangen sei. So hätten sich Ängste verbreiten können. Jetzt aber soll alles offen laufen - und schnell: Bis Februar soll der Bauantrag eingereicht sein, ab September 2017 könnten dann die Arbeiten laufen, im Spätsommer 2019 soll alles fertig sein. (Heiko Brohm)