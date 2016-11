Viel kreativer Glanz in der Neckarstadt

In der Mittelstraße drängten sich die Zuhörer am Kultur-Kiosk

Die Musiker von "Rap am Nachmittag" heizten im Tivoli in der Riedfeldstraße bei der Veranstaltung des Bürgervereins mächtig ein. Sie bote Rap gepaart mit Rock und Soul.

Es war eng in den Straßen der Neckarstadt. Der Stadtteil hatte zu seiner inzwischen zwölften Lichtmeile eingeladen, und die Besucher kamen, sie wollten sehen, was die laut Programm mehr als 170 Kreativen im Quartier zu bieten haben. Das Angebot drehte sich um Musik, Kunst, Kinderprogramm und schließlich um Lesungen an ungewöhnlichen Orten.

Am Sonntag stand die Literatur im Mittelpunkt, am Samstag waren es die Ateliers der Künstler, und am Freitagabend wurde jede Menge Musik geboten. Aus Kneipen, Gasstätten und Gemeinschaftseinrichtungen klang Rock, Folk, Hip-Hop oder Techno. Vor einzelnen Veranstaltungsorten wie etwa dem Kultur-Kiosk in der Mittelstraße, vor dem Alten Volksbad oder vor dem "Langer" bildeten sich Schlangen, weil die vielen Menschen nicht in die Räumlichkeiten hinein passten.

Zur Eröffnung hatte Oberbürgermeister Peter Kurz bekannt gegeben, dass das Kultur-Kiosk ab sofort regelmäßig betrieben werde. Auch für das Neckarvorland hatte das Stadtoberhaupt eine gute Nachricht dabei. Überlegungen, dort einen Kiosk aufzustellen, seien schon weit vorangeschritten.

Es herrschte überall gute Stimmung, manchmal wurde es aber auch ganz schön laut, wie etwa im Schülerladen Sterntaler. "Zum Feiern gehört das dazu", freute sich Besucher Timo Pero-Zeba. Er fand besonders "cool", was im Alten Volksbad geboten wurde. "Ich habe mal eine Zeit lang in der Neckarstadt gewohnt", erzählte Pero-Zeba. "Da freut man sich, über das Multikulti, das hier geboten wird, ganz besonders. Es ist einfach schön. Auch die Ausstellung über Migranten hat mich fasziniert. Es ist schön, zu sehen, dass hier doch einige richtig gut angekommen sind." Er sagte das und machte sich auf ins Theater oliv, wo gleich drei Bands für Unterhaltung sorgten.

Achim Langer (Gitarre) und die georgische Sängerin Kristina Pilishvili sorgten dort für eher klassische Töne. Ionel Charita und das Ensemble Promoroaca präsentierten klassische rumänische Folklore.

"Wenn hier noch dazu getanzt, ein Tuica, also ein rumänischer Schnaps getrunken werden würde, dann wäre die Stimmung noch besser", sagte ein gebürtiger Rumäne, der extra aus Frankfurt zur Lichtmeile gekommen war, um sich diese Gruppe anzuhören.

Quartiermanager Gabriel Höfle zeigte sich am Sonntag mehr als zufrieden: "Das war schon sensationell gut besucht", sagte er, ohne genaue Zahlen nennen zu wollen. Insgesamt dürften aber mehrere tausend Menschen unterwegs gewesen sein. "Jetzt gilt es für die Zukunft, die Veranstaltung zu pflegen und das bisher Erreichte zu erhalten."

Im Tivoli in der Riedfeldstraße hatten unterdessen die Rapper von "Rap am Nachmittag" das Sagen. Jay Rize, Ali Can und San Telli heizten mächtig ein. Zuhörerin Aylin Otto fand das "echt cool. Das ist Musik für Jüngere und Ältere gleichermaßen. Das kommt beim Publikum gut an .Hier herrscht eine schöne Atmosphäre".

Am Samstagabend schlenderten viele durch die Hinterhöfe, um sich die Vielfalt der Arbeiten in den Ateliers anzuschauen. (Bernhard Haas)