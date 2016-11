Polizei fasst drei Verdächtige in Neckarau

Gleich drei Einbrüche hat die Polizei am Montag gemeldet. Die drei mutmaßlichen Täter, die am frühen Morgen in Neckarau in einen Handwerksbetrieb eingebrochen sind, konnten bereits festgenommen werden. Bei einem Wohnungseinbruch in der Oststadt sowie einer Tat auf dem Waldhof sucht die Polizei noch nach den unbekannten Tätern.

Beim Einbruch in Neckarau bekam der Firmeninhaber kurz nach ein Uhr die Meldung auf sein Mobiltelefon, dass sich verdächtige Personen auf dem Gelände seines Betriebs in der Fischerstaße befänden. Auf den Bildern der Überwachungskameras waren drei Personen im Hinterhof des Firmengeländes zu sehen. Bei der Fahndung konnten drei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren an der Haltestelle Voltastraße festgenommen werden, die mit den Personen auf den Bildern übereinstimmten. Auf dem Polizeirevier in Neckarau räumte einer der Männer in einer ersten Anhörung ein, den Hof betreten zu haben.

Täter kommt über die Balkontüre

Zwischen Samstag- und Sonntagmittag ist in eine Wohnung in der Otto-Beck-Straße eingebrochen worden. Ein oder mehrere Täter drückten im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses die Holzbalkontüre auf. Bemerkt wurde der Einbruch von der Schwester und dem Schwager der Bewohnerin am Sonntag gegen 14.30 Uhr. Hinweise an das Polizeirevier Oststadt, Telefon 0621/174-3310.

Am Sonntag zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr ist ein Unbekannter in ein Anwesen in der Oppauer Straße auf dem Waldhof eingebrochen. Noch ist ungeklärt, wie der Täter ins Gebäude gelangt ist. In einer Wohnung dort wurden nach ersten Erkenntnissen diverse persönliche Dokumente gestohlen. Anschließend drang der Einbrecher in ein Büro ein und nahm dort Bargeld in Höhe von etwa 1000 Euro mit. Zeugenhinweise an das Polizeirevier in Sandhofen, Telefon 0621/77769-0. tan/pol