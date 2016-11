Kleine Depots für Geschenke an andere

Eines der Regale in Bocholt - in der nordrhein-westfälischen Stadt gibt es "Give and take" ebenfalls.

Von unserem Redaktionsmitglied

Timo Schmidhuber

Das Schenken ist für Antoanetta Marinov etwas, das die Menschen zusammenhält. "Ich will, dass das Schenken Teil der täglichen Routine wird", sagt die Künstlerin. Deshalb arbeitet sie derzeit daran, in Mannheim an verschiedenen Stellen kunstvoll gestaltete Regale aufzustellen, in die Menschen Geschenke für andere legen können. "Der Geschenker" heißt das Projekt der 45-Jährigen, in einer früheren Phase lautete der Name auch mal "Give and take", "Gib und nimm".

Zwei der Regale stehen bereits, eins im Mehrgenerationenhaus des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in der Neckarstadt (Alphornstraße 2a), das andere auf dem Schulhof der Waldschule in der Gartenstadt (Walkürenstraße 7). Rund zehn weitere der originellen und bunten Stücke sollen bis nächsten Sommer folgen, berichtet Marinov, unter anderem im oder am Jugendhaus Erlenhof in der Neckarstadt oder an der Kunstgalerie Port25 im Jungbusch. Auch über Standorte auf dem Turley- und Franklin-Gelände oder an der Justus-von-Liebig-Schule am Neckarufer liefen derzeit Gespräche.

"Mag den Multi-Kulti-Charakter"

Die Regale können in einem Gebäude stehen oder draußen, sagt die Künstlerin. Alle Stücke sollen Unikate sein, verschiedene Größen, verschiedene Formen, verschiedenes Design. Die ersten beiden Regale wurden in einer Schreinerei im Jungbusch gebaut, sie habe selbst dabei geholfen, erzählt Marinov. Mit dem Aufstellen ist es aber nicht getan, die Künstlerin will auch eine Dokumentation erstellen. "Mich interessiert, was die Leute in die Regale reinlegen und was um sie herum passiert."

Antoanetta Marinov lebt in Berlin, außer um ihre Kunst kümmert sie sich als Lehrerin in einer Willkommensklasse um Flüchtlingskinder. Vor ihrem Atelier im Bezirk Pankow stehe ebenfalls ein "Geschenker"-Regal, erzählt sie am Telefon. Auch in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Bocholt habe sie 2015 in einem ähnlichen Projekt sechs aufgestellt, in Freiburg gewann ihre Idee beim "Kunst am Bau"-Wettbewerb, die Sache scheiterte dann aber an der Finanzierung. In Mannheim nun unterstützen die Stiftung der Sparkasse Rhein Neckar Nord sowie die Mannheimer Bürgerstiftung die Sache mit 5000 und 2000 Euro. Marinov lernte die Stadt während ihres Studiums in Karlsruhe kennen. "Ich mag den Multi-Kulti-Charakter von Mannheim."

Dass Menschen zum Beispiel Bücher, die sie nicht mehr brauchen, an einem öffentlichen Ort für andere ablegen, ist mittlerweile weit verbreitet. Ihr Ansatz sei umfassender, sagt Marinov. Menschen könnten alles mögliche in das Regal legen, "ein Radio genauso wie eine Lampe oder eine Mütze" - es soll eben ein schönes Geschenk sein, das irgendwie einen Wert hat. Der konsumkritische Gedanke dagegen - also dass Menschen Sachen, die sie nicht mehr benötigen, anderen geben, damit die sie nicht kaufen müssen - steht bei ihr nicht im Vordergrund. Überhaupt sieht die Künstlerin ihr Projekt offen. "Es kann auch sein, dass es Menschen gibt, die nur was reinlegen, und solche, die nur was nehmen." Aber Marinov glaubt, das jeder Mensch zeigen will, dass er etwas geben kann. Denn das Geben, das sorge auch für Zugehörigkeit.

Das Regal auf dem Schulhof in der Gartenstadt ist im Moment allerdings leer. "Wenn was drin ist, wird das sehr schnell rausgeholt", sagt Lehrerin Gabi Zisgen. In einer Projektwoche vor den Herbstferien hat Marinov das Möbelstück mit Zehnklässlern zusammengeschraubt und bunt bemalt. Lehrerin Zisgen sprach mit den Jugendlichen - unter anderem mit Aphorismen als Grundlage - über das Thema Schenken. "Ich hoffe, dass künftig mehr Menschen was ins Regal legen", sagt Zisgen. Aber es stehe eben auch noch nicht lange, "das Ganze muss sich erst noch einspielen".

Im Mehrgenerationenhaus hat es sich schon eingespielt, wie Leiter Ulrich Coqui berichtet. "Ich bin überrascht davon, wie viele Leute da was reinlegen, zum Beispiel einen Kochtopf, einen Sodastreamer oder eine Schneekugel." Bislang seien es immer Dinge gewesen, die Menschen gebrauchen konnten, "kein Schrott". Die Idee von Antoanetta Marinov findet Coqui "berührend". "Sie hat da den Nerv des Bedarfs getroffen."