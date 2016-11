"Integrationsarbeit wird konterkariert"

Von unserem Redaktionsmitglied

Timo Schmidhuber

Sprachkurs, Fußballtraining, vielleicht sogar ein Praktikum - wenn ein Flüchtling von einer Unterkunft in eine andere verlegt wird, muss er viel hinter sich lassen. Schon vor den jetzt aus Stuttgart bekannt gewordenen Plänen, die Aufnahmeeinrichtungen im Land neu zu ordnen, hatten sich ehrenamtliche Flüchtlingshelfer aus der Region an Politik und Verwaltung gewandt. Ihre Forderung: Bei Verlegungen müsse die bisherige Integrationsarbeit stärker berücksichtigt werden. Das gelte auch für mögliche Transfers im Zuge der Neuordnung, so Gerhard Fontagnier von der Initiative "Mannheim sagt Ja!" am Donnerstag.

Fontagnier ist einer von mehr als zehn Unterzeichnern der Forderung, die vor einigen Tagen an Landtagsabgeordnete und Stadträte geschickt wurde. Auch Yvette Bödecker und Veronika Wallis-Violet vom Feudenheimer Flüchtlingsforum gehören zu den Absendern. "Die aktuelle Transfer-Praktik in Baden-Württemberg konterkariert (. . .) unsere Arbeit auf unerträgliche und inakzeptable Weise", heißt es in der Erklärung. "Geflüchtete werden mitten aus Deutschkursen, Kultur- oder Sportprojekten gerissen und in andere Aufnahmeunterkünfte transferiert." Gleichzeitig würden anerkannte Asylsuchende über die seit Anfang September geltende Wohnsitzauflage nach Mannheim geschickt. "Es ist uns ein Rätsel, wie auf diese Art und Weise Integration gelingen soll - so sie denn beabsichtigt ist." Wenn Menschen aus einer Mannheimer Erstaufnahmeeinrichtung in einen Landkreis verlegt werden, sollte man wenigstens darauf achten, dass dies der Rhein-Neckar-Kreis sei, sagt Fontagnier. Dann müssten die Verbindungen nicht vollends gekappt werden.

Debatte um Wohnsitzauflage

Yvette Bödecker berichtet von Fällen, in denen man für Flüchtlinge Praktika organisiert habe - die diese wegen Verlegungen aber nicht antreten konnten. Auch sie findet, dass eine Verlegung in die Umgebung schon helfen würde. "Sportvereine haben angeboten, Flüchtlinge zum Training abzuholen - aber das ist natürlich nicht möglich, wenn die plötzlich in Esslingen sitzen."

Manfred Beuchert, der zuständige Referatsleiter im Regierungspräsidium, kann den Ärger der Ehrenamtlichen verstehen. Aber bei Erstaufnahmestellen gehöre es dazu, dass Flüchtlinge irgendwann verlegt werden - zur weiteren Unterbringung in die Landkreise, aber auch in andere Erstaufnahmeeinrichtungen im Land, damit alle gleich ausgelastet seien. "Wir versuchen aber, Wünsche zu berücksichtigen, sofern wir davon erfahren."

Gleichzeitig hat das Land über die Wohnsitzauflage bislang auch ein paar wenige bereits anerkannte Flüchtlinge aus anderen Kommunen nach Mannheim geschickt. Dem Rathaus zufolge handelt es sich um 24 Personen, die jetzt Sozialleistungen beziehen. Die Auflage soll dafür sorgen, dass anerkannte Flüchtlinge nach ihrem Verfahren gerecht im Land verteilt werden. Weitere 90 Personen, die bereits in Mannheimer Unterkünften wohnten, hätten nach ihrer Anerkennung ebenfalls die Wohnsitzauflage Mannheim bekommen und hier Sozialleistungen beantragt. Wegen der Zuwanderung aus Südosteuropa, so das Rathaus, wolle Mannheim erreichen, beim Verfahren der Wohnsitzzuweisung befreit zu werden.