Prozess nach Einbruch: "Eigentlich wollten wir Drogen“

Es lief offenbar nichts nach Plan am 24. Februar 2016. Eben deshalb sitzen sie nun auf der Anklagebank: Salvatore S. (31) und Alexander W. (25) müssen sich vor dem Landgericht wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Sie sollen an besagtem Tag mit einem der Kammer unbekannten Dritten in eine Wohnung auf dem Luzenberg eingebrochen sein.

Die Angeklagten streiten die Vorwürfe nicht ab. Allerdings sei es doch etwas anders gelaufen, als es der Staatsanwalt beschreibt, erklärt Salvatore S. dem Richter. Direkt am Tattag sei er von einem entfernten Bekannten in eine Kneipe zitiert worden, dort sei er auch zum ersten Mal auf den Mitangeklagten getroffen. Die beiden hätten ihm eröffnet, dass sie eine Wohnung kennen würden, in der ein Kilo Marihuana und tausend Euro Bargeld gebunkert seien.

"Sie haben mich gefragt: ,Hast Du Lust, das Ding zu machen?' - da hab ich ja gesagt", schildert der Angeklagte seinen spontanen Entschluss. Wenige Minuten später sei man zu dritt in der Straßenbahn zur Wohnung im Norden Mannheims aufgebrochen. "Ich war drauf", fügt er noch hinzu, "hatte Koks gezogen und Tabletten geschmissen". Der Mitangeklagte habe die Tür eingetreten, sie hätten alles durchsucht, aber weder Drogen noch Bargeld gefunden. "Ich war dagegen, dass wir den Fernseher mitnehmen" - trotzdem: Sie kabelten das eineinhalb Meter breite Monstrum ab, packten eine Spielekonsole in eine Tüte und schnappten sich zwei Schreckschusspistolen mit Munition.

S. schüttelt beim Erzählen den Kopf: "Als wir gingen, lief ich mit der Tüte vor, die beiden anderen trugen zu zweit den Fernseher aus dem Haus." Außerplanmäßig lief kurz darauf auch das Aufeinandertreffen mit einen Bekannten, der sowohl einen aus dem Trio wie auch den Fernsehbesitzer kannte. Er habe sie angeschrien, sagt S., sie des Diebstahls bezichtigt. Daraufhin habe W. kurz das Gerät abgesetzt und zurückgebrüllt. Ein Messer - so wie es der Staatsanwalt geschildert hatte - sei bei dem Wortgefecht nicht zu sehen gewesen. "Als ich schon im Taxi saß, kamen die anderen nach", berichtet der 31-Jährige. Der Fernseher habe kaum in den Kofferraum gepasst, dennoch gelang die Flucht. Mit "mir war klar, dass wir auffliegen", beendet S. seine Ausführungen. W. sagt nichts zur Tat. Seine Anwältin erklärt, alles sei genauso gewesen, wie es Salvatore S. berichtet hat: "Es gab kein Messer, nicht mal etwas ähnliches", betont sie.

Für die beiden Männer, die sich vor Gericht zum zweiten Mal treffen, war es nicht die erste Fehlplanung im Leben. Salvatore S. kennt bereits einige Gefängnisse von innen, mit elf zog er den ersten Joint, zuletzt nahm er "alles", war obdachlos und lebte vom Geld seiner Eltern. W. kriegt kaum ein Wort heraus, wirkt nervös, als er seinen Lebenslauf schildern soll: Die Kindheit mit dem trinkenden Vater, die Suche nach Anerkennung, das ständige Versagen - es zehrt an ihm. Am kommenden Mittwoch erwarten die beiden ein Urteil. Mal wieder. (abo)