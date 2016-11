Deutsche und Ausländer: Gute Noten fürs Zusammenleben

Etwa ein Drittel ist deutschstämmig, die übrigen haben Wurzeln in anderen Ländern - bei der Mannschaft des SSV Vogelstang gehört die Vielfalt dazu wie die Tore zum Fußball. Unser Bild zeigt (v.l.) Samuel Semere, Mamadi Susso, Marco Buttler und Daniel Holland beim Umziehen vor dem Heimspiel am vergangenen Sonntag.

Von unserem Redaktionsmitglied

Timo Schmidhuber

Knapp 44 Prozent der Mannheimer haben Wurzeln außerhalb Deutschlands. Das Zusammenleben der Kulturen sei in der Stadt "über Jahrzehnte eingeübt", sagt Annette Mayer von der Forschungsgruppe Wahlen. Darin sieht sie auch den Grund für das Ergebnis des "MM"-Bürgerbarometers: 69 Prozent sagen, der gemeinsame Alltag zwischen Ausländern und Deutschen funktioniere gut oder sehr gut. Trotz dieses laut Mayer "sehr hohen Werts" findet die Hälfte der Mannheimer aber auch, die in der Stadt lebenden Ausländer machten nicht genug, um sich einzugliedern.

Für die repräsentative Umfrage im Auftrag dieser Zeitung hat die Forschungsgruppe Wahlen 1033 Mannheimerinnen und Mannheimer befragt, die bei der Kommunalwahl stimmberechtigt sind - also auch hier lebende Staatsbürger aus anderen EU-Ländern.

Das Thema Zuwanderung habe in seiner Bedeutung für die Bürger wieder abgenommen, sagt Mayer. Vor einem Jahr, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, hielten es 52 Prozent der Befragten für das wichtigste Thema in der Stadt - mittlerweile sagen das lediglich 22 Prozent, ähnlich werden die Themen Verkehr und Sicherheit bewertet.

Bei der Einschätzung des Zusammenlebens gibt es aber je nach Bevölkerungsgruppe Unterschiede, wie Mayer betont: Je jünger die Menschen, desto besser bewerten sie das Miteinander in der Stadt. Bei den 16- bis 29-Jährigen halten es 76 Prozent für gut oder sehr gut, bei den Über-70-Jährigen finden das nur 58 Prozent. "Für Jüngere ist das Zusammenleben Alltag, Ältere dagegen sind davon noch nicht so geprägt, weil das früher nicht die Normalität war", erklärt die Meinungsforscherin die Unterschiede.

Ebenfalls auffällig: Je höher der Schulabschluss, desto besser wird das Zusammenleben bewertet. Auch die Parteipräferenz spielt eine Rolle: Von den potenziellen Grünen-Wählern sehen 82 Prozent das Zusammenleben als gut oder sehr gut an, über dem Schnitt liegt der Wert auch bei den Anhängern von Linken (79), SPD (77) und CDU (73). Bei den AfD-Wählern dagegen sehen das nur 20 Prozent so.

Neben der insgesamt großen Zufriedenheit beim Zusammenleben steht aber auch die Forderung an die Migranten, mehr für ihre Eingliederung zu tun. 50 Prozent der Befragten sehen hier noch Luft nach oben. Vor zehn Jahren bewerteten die Mannheimer den Integrationseinsatz der Zuwanderer noch deutlich negativer - 65 Prozent sagten damals, diese machten nicht genug.

Kritischer sehen die Bürger dagegen das Integrationsangebot der Stadtverwaltung. Bei den früheren Bürgerbarometern waren zwar immer diejenigen in der Mehrheit, die die Angebote in Umfang und Inhalt als "gerade richtig" bewerteten, so Mayer. Aber der Anteil derer, die mehr Einsatz von der Stadt fordern, habe leicht zugenommen - von 28 Prozent im Jahr 2010 auf jetzt 33.