Vorsicht bei Anruf von "Behörden"

Die Polizei rät, am Telefon niemals finanzielle Details preiszugeben. Außerdem gilt: Sofort auflegen, wenn der Verdacht des Betrugs aufkommt. © dpa

Auch Betrüger brauchen Weihnachtsgeld. Die Polizei wird in diesem Tagen nicht müde, vor allem ältere Menschen davor zu warnen, dass kriminelle Senioren-Abzocker bei ihren Trickbetrugsmaschen immer kreativer werden. Ein Fall aus jüngster Zeit lässt erkennen, dass die Trickbetrüger vor allem die Möglichkeiten neuer Technologien skrupellos nutzen. Eine ältere Dame, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, schildert uns ihren Fall.

Sie wird vom "Amtsgericht Berlin" angerufen, im Display des Telefons eine lange Berliner Nummer. Die sprachlich sehr gewandte Anruferin wirft ihrer Gesprächspartnerin vor, im Rahmen eines Glücksspiels vor Jahren persönliche Daten, vor allem Bankdaten, preisgegeben zu haben. Die seien jetzt ins Ausland verkauft worden, und es kämen immense Forderungen, ja sogar Abbuchungen auf die leichtsinnige Seniorin zu. Nur sie, Frau Berger vom Amtsgericht in Berlin, könne da noch helfen - aber das auch nur umgehend bis 15 Uhr.

Trick mit Amts-Nummer

Die ältere Dame, die dergleichen schon öfter erlebt hatte, sagt freundlich, sie halte das Ganze für einen Trick - und legt auf. Als es bald darauf wieder klingelt, notiert sie sich die Nummer vom Display und ruft zurück. Eine amtliche Stimme sagt nun, die Nummer sei nicht vergeben. Damit ist die Sache klar.

Fünf Minuten später aber meldet sich plötzlich die örtliche Polizeidienststelle - und im Display erscheint tatsächlich die richtige Telefonnummer. Eine Polizistin mit Namen Anna Müller teilt nun mit, die "Staatsanwaltschaft Brandenburg" habe um Amtshilfe gebeten, weil sie - also die Seniorin - einfach aufgelegt habe. Die Betroffene fragt, ob die Staatsanwaltschaft Brandenburg mit dem Amtsgericht Berlin identisch sei. Frau Müller am anderen Ende der Leitung hält das für Spitzfindigkeiten und gibt zu bedenken, dass gerade die angebliche Polizei-Expertin Berger schon sehr oft abgezockten Senioren aus der Patsche geholfen habe. Sie, eben diese Frau Berger, werde noch einmal im Dienst der guten Sache anrufen; die Sache sei jedenfalls kein Trick.

Tatsächlich ruft Frau Berger wieder an - diesmal mit genauen Anweisungen. Die Seniorin solle nun 3650 Euro in bar abheben, der Bank nicht sagen, wofür, sondern etwas von Handwerkern faseln. Informationen, wie das Bargeld an einen ausländischen Anwalt zu transferieren sei, kämen telefonisch um 13 Uhr. Im Gegenzug erhalte sie am nächsten Tag eine größere Summe "Ausgleich" aufs Konto, wobei sie also noch ein Geschäft mache.

Die misstrauische Mannheimerin fährt sofort zur fraglichen Polizeistation und erfährt, dass es dort keine Anna Müller gibt. Tatsächlich, so der diensthabende Beamte, könnten versierte Betrüger jede gewünschte Rufnummer als Absender generieren. Man komme ihnen bisher nicht auf die Schliche. Fazit und Ratschlag der Polizei: Sobald jemand Bargeld fordert, um Unheil abzuwenden - sofort auflegen! Als Frau Berger beim konspirativen Anruf um 13 Uhr erfährt, dass es keine Anna Müller gibt, beendet sie freiwillig das Gespräch.

Kriminalhauptkommissar Thomas Habermehl erklärt auf "MM"-Anfrage zu dem konkreten Trickbetrugsversuch: "Bei dem geschilderten Sachverhalt handelt es sich um einen versuchten Trickbetrug mit der Masche ,angeblicher Behördenmitarbeiter'". Immer wieder würden solche Betrüger bei Opfern anrufen und vorgeben, Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Richter zu sein. Mittels des so genannten Call-ID-Spoofing sei es den Tätern tatsächlich möglich, es auf dem Display des Angerufenen so aussehen zu lassen, als nutzten sie tatsächlich ein Behördentelefon.

Der Experte aus dem Polizeipräsidium warnt: "Gehen die Opfer auf die Anrufe ein, versuchen die Täter diese zu überreden, Bargeld zu besorgen und dies einem Abholer zu übergeben oder Überweisungen zu tätigen." (WB)