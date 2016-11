Mannheimer Weihnachtsmärkte eröffnet

Schon am Nachmittag hatten viele Kinder wie die kleine Anna Busalt (4) jede Menge Spaß auf dem Weihnachtsmarkt am Wasser-turm, der offiziell Mittwochabend eröffnet wurde. © Tröster

"Es dauert einen Moment, bis der Strom von der MVV Energie zu unserer Weihnachtsbeleuchtung in die Innenstadt kommt", scherzt Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City Mittwochabend bei der Eröffnung des Märchenwaldes auf dem Paradeplatz. Gemeinsam mit Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch, dem MVV-Vorstand Ralf Klöpfer und Dekan Michael Jung drückt er den roten Knopf - und plötzlich erstrahlt die Innenstadt. Ein lautes "Oh" geht durch die Menschenmenge vor der Bühne. Vor allem die Kinderaugen leuchten mit den 17 000 LED-Lichtern um die Wette. Nun ist sie also da, die Vorweihnachtszeit - ganz offiziell.

"Viele Gäste wünsche ich mir in Mannheim, die besinnliche Stunden hier verbringen", sagt Michael Grötsch bei seiner Begrüßung. "Wir sind ein verlässlicher Partner, die Mannheimer Innenstadt attraktiv zu gestalten", betont indes Ralf Klöpfer von der MVV, die wieder die Weihnachtsbeleuchtung sponsort. Michael Jung, Dekan der katholischen Kirche, freut sich wie seine Vorredner ebenfalls auf die nächsten Wochen. "Es ist immer schön, wenn unsere Stadt in Tausenden Lichtern aufstrahlt", nimmt er Bezug auf die schöne Atmosphäre, die die Weihnachtsbeleuchtung schafft. "Liebe Weihnachtsmarkt-Familie, ich möchte euch alle dazu aufrufen, auch ein Licht für andere zu sein. Wenn wir uns über diese Vorweihnachtszeit freuen, sollten wir dies auch an andere weitergeben."

Danach geht es für die Verantwortlichen weiter zum Kunsthandwerkermarkt auf den Kapuzinerplanken. Im Märchenwald leuchten indes die neuen Figuren am Brunnen im lila Schein. "Die sind wirklich toll", staunt die fünfjährige Emily. "Die Farbe sieht schön aus. Ich mag Weihnachten." Das gilt wohl nicht nur für die kleine Mannheimerin, die sich noch ein wenig mit den Märchenfiguren beschäftigt. Auch die Erwachsenen haben Spaß. "Klar, es ist eigentlich zu warm, so wirklich in Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht, aber der Glühwein schmeckt trotzdem", sagt Valentin Braun lachend.

Erinnerungen an die Kindheit

Die richtige Stimmung kommt vielleicht auf, als der Posauenchor der Auferstehungskirche Adventslieder spielt. "Macht auf die Tür, die Tor macht weit", zitiert Pfarrerin Maibritt Gustrau von der Christuskirche auf der Bühne des 45. Weihnachtsmarkts am Wasserturm den bekannten Vers. "Gehen Sie ruhig in dieser besinnlichen Zeit einmal wieder durch eine Tür, durch die Sie schon lange nicht mehr gegangen sind. Machen Sie Türen auf für Menschen, die Hilfe brauchen."

Dem stimmt auch Bürgermeister Grötsch zu, der nach der Begrüßung von Sylvie Brackenhofer von der Mannheimer Weihnachtsmarkt-Gesellschaft auch am Wasserturm nochmals zu den vielen Anwesenden spricht. "Es erinnert mich ein wenig an meine Kindheit zurück", sagt er. "Die Atmosphäre hier an dem Traditionswahrzeichen der Stadt ist einmalig schön. Ich freue mich, auf die schöne, friedliche Adventszeit, die ich Ihnen allen wünsche."

Nach dem offiziellen Teil der dreifachen Eröffnung kommt der gemütliche. Besonders im Mittelpunkt steht dabei Lutz Pauels, der seinen 70. Geburtstag feiert. Viele Glückwünsche nimmt er an diesem Abend entgehen. "Das Geburtstagskind lässt sich das natürlich nicht nehmen, mit so vielen Menschen gemeinsam zu feiern", scherzt Michael Grötsch auf den Kapuzinerplanken. Und es sind an diesem Abend wirklich viele, die in die Innenstadt gekommen sind, um den ersten Glühwein zu trinken. "Mir gefällt vor allem der Markt auf den Kapuzinerplanken", sagt Alice Meis. "Die Kunsthandwerker bieten so schöne Dinge an, da weiß ich gar nicht, wohin ich zuerst schauen soll." Ein paar Tage sind es ja noch bis zum 23. Dezember . . .