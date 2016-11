Hochbunker wird zum Leuchtturm

Noch ist das Marchivum eine Baustelle - doch im Inneren lässt sich schon erahnen, was für ein richtungsweisendes Projekt es werden soll. © Tröster

Zwischen dem ersten Hammerschlag im Ochsenpferchbunker und dem Hochziehen des Symbolkranzes liegen nur acht Monate: Beim Richtfest des Marchivum freut sich Oberbürgermeister Peter Kurz, dass Bauzeit wie Kosten im Plan geblieben sind - "mein Kompliment!". Das künftige Mannheim-Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung wertet er als städtebauliches Signal für die Neckarstadt-West.

Dort, wo sich einmal im multimedial gestalteten Ausstellungsbereich das aufstrebende Mannheimer Bürgertum präsentieren wird, treffen sich am Samstagmorgen neben Projektakteuren Bürgermeister, Behördenvertreter, Gemeinderäte und geladene Gäste wie Ehrenbürger Manfred Fuchs. Karl-Heinz Frings nennt als Chef der städtischen Tochter GBG - die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft gestaltet den Hochbunker nach Plänen des Architekturbüros "Schmucker + Partner" um - eindrucksvolle Zahlen: Ein über 100 Tonnen schwerer, mit Stahlplatten verstärkter Kran hat jenen Bagger ins oberste Stockwerk gehievt, den Autofahrer drei Monate lang von der Jungbuschbrücke aus bei Abbrucharbeiten beobachten konnten. Obwohl sich im Innern ein Spezial-Kleinbagger durch 1,20 Meter dicke Betonwände fraß, blieb viel für mühlselige Handarbeit übrig, schildert Frings.

"Was für ein toller Tag!", jubiliert Ulrich Nieß, Direktor des Stadtarchivs, das noch im maroden Collini-Center untergebracht ist. Es sei fast so, als habe der Bunker samt Stadtteil "auf diese mutige Initialzündung gewartet", sinniert er. Die Besonderheit des künftigen Marchivum sieht Nieß in einer historischen Bildungsarbeit, "die konsequent als medialer Lern- Erlebnis- und Forschungsort ausgerichtet wird - wie es sie in Deutschland noch nie gewagt wurde".

Auf dem Weg zu einem Leuchtturm mit außergewöhnlicher Architektur sollten eventuelle Rückschläge nicht entmutigen. Nieß weiß nur zu gut, dass es manchmal anders als gedacht kommt: Beispielsweise fiel das Konzept zur Umwidmung des Weltkrieg-Kolosses beim Wettbewerb "Nationale Projekte des Städtebaus" durch - in der ersten Runde. Beim zweiten Anlauf erkannte der Bund die Höchstfördersumme von 6,6 Millionen Euro zu bei einer Investition von 18,5 Millionen.

Bei Baustellenrundgängen sind auch "die extrem schnellen Entscheidungswege", wie es OB Kurz formuliert, ein Thema. Schließlich kommt es selten vor, dass eine Vision - angeregt von Architekt Andreas Schmucker - sofort begeistert, den Stadtrat überzeugt und innerhalb von zwei Jahren Gestalt annimmt.

Noch dominiert Beton, gleichwohl können sich die Besucher die zwei aufgesetzten Stockwerke mit gegliederter Glasfassade bereits bestens vorstellen: In dem lichtdurchfluteten Kubus sind jene Einrichtungen vorgesehen, die vom gigantischen Blick über die Stadt profitieren: Büros, Lesesaal, Digitalisierungszentrum, Veranstaltungssaal. Die fensterlosen Geschosse mit dicken Mauern sind Akten vorbehalten. Die Philosophie: Schutz historischer Dokumente ja - abgeschottete Geschichte nein. Im ersten Stock soll ein NS-Doku-Zentrum ermöglichen, Vergangenheit zu begreifen, noch dunkle Stellen (etwa Schicksale jener Zwangsarbeiter, die den Bunker bauen mussten) zu erhellen, um für die Zukunft zu lernen. wam