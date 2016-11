Nachruf: Wolfgang Raufelder ist tot

Mannheim. Der Landtagsabgeordnete und Stadtrat der Grünen, Wolfgang Raufelder (59), wurde am Montagmorgen am Rheinufer in den Riedwiesen bei Brühl tot aufgefunden. Raufelder, der seit Mitte der 1980er Jahre im Natur- und Umweltschutz engagiert war, hinterlässt seine Ehefrau sowie einen Sohn und eine Tochter. Nach einer Knie-Operation vor einigen Jahren hatte Raufelder zuletzt zunehmend mit Mobilitätseinschränkungen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Noch am Samstag, 26. November, hatte er bei der Tagung des Stadtfeuerwehrverbands in Mannheim teilgenommen und den Adventsmarkt in Friedrichsfeld besucht.

Der Politiker, der im "MM"-Bürgerbarometer neben Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz seit vielen Jahren die Beliebtheitsskala anführte, war 2011 und in diesem Jahr in seinem Wahlkreis Mannheim-Süd direkt in den baden-württembergischen Landtag gewählt worden. Dem Mannheimer Gemeinderat gehörte Wolfgang Raufelder seit 1999 an. In der Verbandsversammlung des Verbands Region Rhein-Neckar war er Vorsitzender der Grünen-Fraktion.

Engagement für zahlreiche Öko-Projekte

Zum Thema Wolfgang Raufelder tot in Brühl aufgefunden

Der in Friedrichsfeld geborene Wolfgang Raufelder hatte nach dem Abitur am Mannheimer Karl-Friedrich-Gymnasium seinen Zivildienst in Heidelberg geleistet und danach Biologie in Frankfurt studiert. Anschließend studierte er Architektur in Darmstadt und arbeitete in der hessischen Landesverwaltung als Fachmann für energetische Sanierung. Von 1993 bis zu seiner Wahl in den Stuttgarter Landtag war Raufelder als Referent für Regionalplanung im hessischen Wirtschaftsministerium und im Planungsamt der Stadt Viernheim tätig.

Gleichzeitig engagierte er sich seit 1985 im Mannheimer Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) für zahlreiche Öko-Projekte in Mannheim und Umgebung. So wirkte er beispielsweise auf Verbesserungen beim "Stinkkanal" am Altrhein hin, kämpfte für den Landschaftsschutz in der Feudenheimer Au und die Einrichtung des Naturschutzgebietes Schwetzinger Wiesen/Riedwiesen. In der jüngeren Vergangenheit war Raufelder gegen den Bau der SAP Arena in der Frischluftschneise im Bösfeld ebenso eingetreten wie gegen den Block 9 des Mannheimer Großkraftwerks und die Einbeziehung der Feudenheimer Au in die geplante Bundesgartenschau.

In der Landespolitik war Raufelder Mitglied im Finanz- und Verkehrsausschuss, in der Grünen-Fraktion war er als Sprecher für Personennah- und -fernverkehr tätig.