Neues Toiletten-Konzept in Mannheim gesucht

In Mannheim gibt es 36 öffentliche Toilettenanlagen, wovon jedoch neun wegen baulicher Mängel geschlossen sind. Das gilt unter anderem für die im Stadthaus. Dort hatte es mehrere Fälle von starkem Vandalismus gegeben, zuletzt im September. Laut Leonie Bär, Stellvertretende Leiterin der Zentralbibliothek, gebe es immer wieder Beschwerden von Bürgern, weil sie immer noch geschlossen sind. Mitte Oktober versprach Erster Bürgermeister Christian Specht im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats: "Wir machen das recht zügig." Doch geschehen ist noch nichts.

Es wurde allerdings für alle öffentlichen Toiletten der Stadt ein neues Konzept erarbeitet, über das in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bürgerdienste, Immobilienmanagement, Sicherheit und Ordnung am morgigen Dienstag um 16 Uhr gesprochen wird.

Verschiedene Aspekte sollen unter einen Hut gebracht werden: Der Betrieb soll günstig sein, die Standorte sollen möglichst dem Bedarf entsprechen und ein barrierefreier Zugang ist auch gewünscht. Derzeit liegen 26 der insgesamt 36 Anlagen in der Verantwortung des städtischen Fachbereichs Immobilienmanagement, zehn Anlagen werden durch einen Konzessionär betrieben: JC-Decaux, ein weltweit tätiges Unternehmen für Außenwerbung.

Der Vertrag mit der Stadt sieht vor, dass das Unternehmen die Toiletten baut und unterhält und als Gegenleistung Werbung dann betreiben darf. Ende 2018 läuft der Werbevertrag mit JC-Decaux aus, die Stadt will diesen allerdings nicht verlängern: Als Gründe werden Intransparenz zu den Kosten und auch rechtliche Bedenken genannt. Transparenz gibt es nur, wenn Werbevertrag und Betrieb getrennt seien, heißt es. Die bestehenden Anlagen sollen nicht so übernommen werden, dem Fachbereich Immobilienmanagement steht für die Errichtung und Betrieb dieser Toiletten kein Geld zur Verfügung.

Anlagen in D1/E1 sollen wegfallen

In der Innenstadt werden die JC-Decaux-Anlagen in D1/ E1 bei den Umbauten der Planken wegfallen. Die Stadt möchte zusammen mit der RNV eine barrierefreie Anlage bauen lassen, die diese und auch den Standort D1 ersetzt. Weiter soll in der Innenstadt die bereits geschlossene Anlage bei der Friedrich-Ebert-Brücke abgerissen werden.

Zu den Kosten: Der Fachbereich hat für den Betrieb der 26 städtischen Anlagen ein Budget von rund einer halben Million pro Jahr. Einnahmen werden bisher nur in vier Anlagen erzielt - derzeit 2150 Euro pro Jahr. In diesen WCs wird ein Beitrag von 25 Cent erhoben. Bei den Anlagen, die über den Konzessionär betrieben werden, sind dies 50 Cent.

Hintergrund: Eine "Citytoilette" kostet nach Recherche der Stadt um die 100 000 Euro, der Betrieb jährlich rund 30 000. Die Stadtverwaltung nutzte als Grundlage für ihr Konzept auch solche aus anderen großen Städten wie Berlin, Frankfurt, Gelsenkirchen und anderen. Beim Betrieb gibt es derzeit in der Stadt verschiedene Varianten: Komplettbetreuung vom Fachbereich, Vergabe von Reinigung und Verpachtungen. Die Verwaltung empfiehlt, dies komplett einem Dienstleister zu übertragen, auch für die eigenen Toiletten.

Handel einbeziehen

2010 wurde in Mannheim die "Nette Toilette" eingeführt: Gastronomiebetriebe und Einzelhändlern ließen auch Nicht-Kunden aufs "Stille Örtchen". Das Projekt wurde laut Stadtverwaltung nach kurzer Zeit nicht mehr weiter verfolgt. Unter anderem seien die Einzelhändler unzufrieden gewesen: Sie hatten nicht den erhofften höheren Umsatz. Trotzdem möchte die Verwaltung prüfen, ob ein weiterer Versuch zu "Netten Toilette" gestartet wird.