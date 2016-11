„Das ganze Viertel regt sich auf“

Solche Zettel wurden in Feudenheim in Briefkästen geworfen.

Hetzerische Flugblätter sorgen in zwei Mannheimer Stadtteilen für Aufregung. Auf Zetteln, die in der Neckarstadt-Ost in Briefkästen gesteckt wurden, wird das Christentum gepriesen, der Islam verunglimpft, über die "Lügenpresse" geschimpft und zur Wahl der AfD aufgerufen. Zudem bedauert der Verfasser, dass der Sender Bibel TV in Krankenhäusern und Altenheim meistens nicht gesehen werden könne. Sprachstil wie Komma-Setzung sind sehr eigenwillig. Auch in Feudenheim fanden sich krude Zettel in einigen Briefkästen.

"Das ganze Viertel regt sich über diese Pamphlete auf", klagt eine Leserin aus der Verschaffeltstraße, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. "Bei mir im Haus wohnen auch jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Die sagen: ,Wie unverschämt ist das denn?'" Die Leserin aus der Neckarstadt-Ost hat dem "MM" Fotos der Flugblätter geschickt, damit darüber berichtet wird. Wegen der weltweiten politischen Lage und der populistischen Welle "sehe ich mich in einer starken Verpflichtungen, gegen dumme Angstmacherei und Hetze gegen Andersgläubige etwas zu unternehmen", erklärt die 36-Jährige. So sei die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ebenso beunruhigend wie das Wiedererstarken der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich.

AfD: Nicht dafür verantwortlich

Jene Partei, zu deren Wahl auf den Zetteln in der Neckarstadt aufgerufen wird, erklärt auf Anfrage: "Die AfD Mannheim ist weder Verfasser der Pamphlete noch dafür verantwortlich", so der Kreisvorsitzende Robert Schmidt. "Wahrscheinlich kommt man auf uns, da wir die einzige bedeutende demokratische Kraft im deutschen Parteienspektrum sind, die sich gegen einen politischen Islam ausspricht und vor dessen Gefahren warnt."

Auf jenen Zetteln, die in Feudenheim zwei Leser mit ausländisch klingenden Namen in ihren Briefkästen fanden, heißt es an die Adresse der Grünen: "Geht einfach, verlasst unser schönes deutsches Land. Alles, was ihr unserem Volk eingeredet habt waren dreckige Lücken" - offensichtlich geht patriotische Empörung häufiger zu Lasten der Komma-Setzung. Das Zitat wird dem Schriftsteller Akif Pirincci zugeschrieben, der bei einer Pegida-Kundgebung in Dresden mal von "Konzentrationslagern" schwadronierte. In einem solchen starb 1944 Ernst Thälmann, der einstige Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands. Von ihm steht merkwürdigerweise ein Zitat auf der Rückseite der Zettel. Darin geht es um Thälmanns Liebe zum "deutschen Volk und meiner Nation".

Von Steffen Mack