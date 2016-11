Straßenkriminalität nimmt deutlich zu

Bei der sogenannten Straßenkriminalität gibt es in Mannheim in diesem Jahr einen deutlichen Zuwachs (Symbolbild).

Auf 23 Seiten hat das Rathaus für die Stadträte aufgelistet, mit welchen Vorhaben Polizei und Stadt die Sicherheit in Mannheim verbessern wollen. Die aktuellen Kriminalitätszahlen von Polizeipräsident Thomas Köber zeigten am Dienstag in der Sitzung des Sicherheitsausschusses nochmal die Dringlichkeit des Themas. Denn bei der sogenannten Straßenkriminalität gibt es in diesem Jahr einen deutlichen Zuwachs.

6387 solche Straftaten auf Straßen und Plätzen sind in den ersten neun Monaten 2016 angezeigt worden - rund zehn Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2015. Zuwächse gab es vor allem bei Autoaufbrüchen (plus 34 Prozent), Fahrraddiebstählen (plus 22 Prozent) und gefährlicher Körperverletzung (plus 17,5 Prozent). Einen Rückgang um neun Prozent verzeichnet die Statistik dagegen beim Taschendiebstahl.

In Stadtteilen wie der Innenstadt, Neckarstadt-Ost, Schwetzingerstadt/Oststadt und Feudenheim gab es mitunter deutliche Zuwächse. Unter den Tatverdächtigen bei der Straßenkriminalität waren laut Köber 169 Asylbewerber - im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 67. Bei der Gesamtzahl der Straftaten in der Stadt gab es im ersten Dreivierteljahr 2016 ein Plus von rund drei Prozent.

Mit einer Vielzahl von Vorhaben wollen Rathaus und Polizei die Sicherheitslage verbessern, bereits Ende Oktober hatten Köber und Oberbürgermeister Peter Kurz das Paket vorgestellt (wir berichteten). Mehr Präsenz und mehr Razzien in den Innenstadt-Quadraten und am Neckarufer gehören genauso dazu wie die Wiedereinführung der Videoüberwachung in der Innenstadt und die Einrichtung eines sogenannten Trinkerraums.

Für diese Anlaufstelle für Alkoholanhängige haben sich die Stadträte im Sicherheitsausschuss am Dienstag einstimmig ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat Mitte Dezember. Der Raum ist eine Reaktion auf Trinkergruppen auf dem Paradeplatz und an anderen Stellen in der Innenstadt. Die Betroffenen sollen in der Einrichtung Alkohol konsumieren können, gleichzeitig aber auch medizinische Hilfe und weitere Beratung bekommen. Die Stadt kalkuliert mit Personal- und Sachkosten von rund 290 000 Euro pro Jahr. Dazu kommt die Miete, ein passendes Gebäude wird noch gesucht.

In der Sitzung im Stadthaus wurde die Sicherheitslage mitunter kontrovers diskutiert. Holger Schmid (Mannheimer Liste) warf der Verwaltungsspitze vor, bei dem Thema "lange weggeschaut" zu haben, Steffen Ratzel (CDU) nannte die Kriminalitätszahlen "besorgniserregend". "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir landesweit eine ganz andere Aufstockung im Sicherheitsbereich brauchen." Volker Beisel (FDP) mahnte dagegen zu mehr Sachlichkeit. "Früher hatten wir viel höhere Kriminalitätszahlen."

Die CDU-Fraktion hatte in einem Antrag zur Sitzung von der Stadtverwaltung ein Sicherheitskonzept für die Silvesternacht gefordert. Hintergrund waren die Übergriffe im vergangenen Jahr in Köln. "Wir haben für Silvester unsere Regelstärke deutlich erhöht", betonte Köber. Die Zahl der Beamten werde um 50 Prozent höher sein als in anderen Nächten, dazu seien die beiden Einsatzzüge im Dienst. "Die Menschen müssen keine Angst haben, sich an Silvester auf die Straße zu begeben."