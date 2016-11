Mannheim: Pkw und Rettungswagen stoßen frontal zusammen

Der DRK-Rettungswagen nach dem Frontal-Zusammenstoß. © Priebe

Bei einem Frontal-Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen des Roten Kreuzes (DRK) am späten Mittwochvormittag im Bereich des Planetariums sind fünf Menschen verletzt worden.

Gegen 10.50 Uhr war ein mit vier Personen besetzter Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn in der Wilhelm-Varnholt-Allee stadtauswärts Richtung Heidelberg unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Fahrlachstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Nissan Qashqai, der bei Grün an der Ampel aus Richtung Autobahn A 656 nach links in die Fahrlachstraße einbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge trafen sich frontal und wurden total beschädigt.

Sowohl der 24-jährige Fahrer des Rettungswagens, ein 33-jähriger Rettungsassistent, die 43-jährige Patientin, deren 37-jährige Begleitung als auch der 51-jährige Fahrer des Nissan wurden bei dem Unfall verletzt und kamen zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten sie in erster Linie Prellungen sowie Schleudertraumata. Der Pkw-Lenker verletzte sich zudem am Kopf.

Neben mehreren Rettungs- und Notarztwagen war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz. Benötigt wurde der Helikopter aber nicht. Beim Zusammenprall schleuderte der Rettungswagen gegen einen Ampelmast und knickte diesen um. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Während Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Straße war stadtauswärts nur ein Fahrstreifen befahrbar, die Fahrlachstraße komplett gesperrt. Im Bereich der Oststadt kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. (tan/pol)