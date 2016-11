Unfall unter Drogen und Alkohol

Einen Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat ein 34-Jähriger laut Polizei am Dienstagabend in der Neckarstadt verursacht. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit einem 3er BMW auf der Ludwig-Jolly Straße in Richtung Sandhofen unterwegs. In Höhe der Mittelstraße fuhr er ungebremst von hinten auf den Mazda einer 59-Jährigen, die an der roten Ampel stand. Der 34-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle, wurde aber wenig später festgenommen.

Die Mazda-Fahrerin und ein 34-jähriger Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine weitere 14-jährige Insassin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Sachschaden schätzen die Experten auf rund 10 000 Euro. Die Fahrbahn musste durch eine Fachfirma gereinigt werden, bis etwa 20.45 Uhr blieb die Ludwig-Jolly-Straße in Richtung Sandhofen voll gesperrt.

Der 34-Jährige wurde von zwei Beamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, die dort in anderer Sache ermittelt und den Unfall beobachtet hatten, verfolgt und kurz darauf festgenommen. Dabei wurde der Mann rabiat und beleidigte eine Polizistin. Da die Beamten bemerkten, dass er eine Alkohol-Fahne hatte, wurde eine Blutprobe genommen. Zudem gab er gegenüber den Beamten zu, Drogen und Alkohol zu sich genommen zu haben.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich dann auch noch heraus, dass der BMW des 34-Jährigen nicht zugelassen war. (scho/pol)